طريقة عمل سلطة التفاح والبنجر بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة التفاح والبنجر، سلطة التفاح والبنجر من السلطات المميزة التي تجمع بين الطعم الحلو المنعش والقيمة الغذائية العالية.

وطريقة عمل سلطة التفاح والبنجر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهي تعتبر وجبة خفيفة ومغذية في الوقت نفسه، وتناسب جميع الأوقات سواء كطبق جانبي بجانب الأطعمة الرئيسية أو كوجبة صحية خفيفة لمن يتبعون نظام غذائي متوازن.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل سلطة التفاح والبنجر.

مكونات عمل سلطة التفاح والبنجر:-

2 ثمرة بنجر متوسطة الحجم

1 ثمرة تفاح أحمر أو أخضر حسب الذوق

1 ثمرة جزر مبشور اختياري لإضافة اللون والنكهة)

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

رشة ملح خفيفة

رشة فلفل أسود مطحون

حفنة من الجرجير أو الخس المفروم للتقديم

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي اختياري لإضافة لمسة حلاوة خفيفة

ملعقة صغيرة من الخل البلسمي أو الخل العادي حسب الرغبة

طريقة عمل سلطة التفاح والبنجر:-

قومي بغسل حبات البنجر جيدا لإزالة الأتربة.

ضعيها في قدر من الماء المغلي واتركيها على النار حتى تنضج حوالي 30 دقيقة.

بعد أن تنضج، قشريها وقطعيها إلى مكعبات صغيرة أو شرائح رفيعة حسب الذوق.

اتركي البنجر يبرد تماما قبل خلطه مع باقي المكونات حتى لا يغير لون السلطة بالكامل.

اغسلي التفاح جيدا ثم قشريه (إن رغبتى) وقطعيه إلى مكعبات صغيرة أو شرائح رقيقة.

أضيفي عليه عصير الليمون فورا حتى لا يتأكسد ويفقد لونه الطبيعي.

في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والعسل والخل البلسمي.

أضيفي رشة ملح وفلفل أسود وامزجي المكونات جيدا حتى تتجانس.

في وعاء تقديم كبير، ضعي البنجر المسلوق والتفاح والجزر المبشور.

أضيفي التتبيلة فوقهم وقلبي برفق حتى لا يتكسر التفاح أو البنجر.

زيني الوجه بأوراق الجرجير أو الخس، ويمكن إضافة القليل من عين الجمل أو الجوز المجروش لمزيد من القرمشة.

يمكن تقديمها باردة بعد وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة لتعزيز النكهة.

يمكن إضافة لبن زبادي أو جبن فيتا للحصول على طعم كريمي غني.

يمكن استبدال التفاح الأحمر بالأخضر إذا كنتى تفضلين طعم أكثر حموضة.

لا تخلطي البنجر الساخن مع باقي المكونات حتى لا يغير لونها.

