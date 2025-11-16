الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الدجاج المشوي المسحب بتتبيلة لا تقاوم

الدجاج المشوي المسحب
الدجاج المشوي المسحب
18 حجم الخط

طريقة عمل الدجاج المشوي المسحب، الدجاج المسحب من أكثر الوصفات الشهية التي يمكن تقديمها كوجبة رئيسية أو كحشو للسندوتشات أو في أطباق الأرز والباستا.

وطريقة عمل الدجاج المشوي المسحب، سهلة وله مذاق لذيذ خاصة عند تتبيله جيدا وشيه أو طهيه بطريقة صحيحة ليبقى طري.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الدجاج المشوي المسحب.

مكونات عمل الدجاج المشوي المسحب:-

دجاجة كاملة وزن كيلو

سكين حاد

لوح تقطيع نظيف

تتبيلة الدجاج المسحب المشوية

3 ملاعق كبيرة زبادي

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة عصير ليمون

5 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

ملح

فلفل أسود حسب الرغبة

رشة قرفة اختياري

ملعقة صغيرة صلصة صويا تضيف لون رائع

الدجاج المسحب 
الدجاج المسحب 

طريقة عمل الدجاج المشوي المسحب:-

  • اغسلي الدجاجة جيدا ثم جففيها.
  • ضعيها على ظهرها وابدئي بفتحها من منطقة الظهر باستخدام السكين.
  • اسحبي العمود الفقري مع الحرص على عدم تمزيق اللحم.
  • ابدئي بإزالة العظام الجانبية والقفص الصدري برفق.
  • افصلي الفخذين والأجنحة من المفصل فقط واتركي اللحم دون عظام.
  • افردي الدجاجة جيدا حتى تصبح قطعة واحدة مسطحة وجاهزة للتتبيل.
  • يمكنك شراء دجاج مسحب جاهز من محلات الدواجن لتوفير الوقت.
  • ضعي كل مكونات التتبيلة في وعاء وامزجيها جيدا.
  • أضيفي الدجاج وقلبيه حتى يتغطى بالكامل.
  • غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل ويفضل ليلة كاملة.
  • سخني الجريل أو الفحم.
  • ضعي قطع الدجاج حتى تأخذ لون ذهبي ويكتمل نضجها.
  • قدميها ساخنة مع أرز بسمتي أو بطاطس مشوية أو سلطة.
  • لنجاح الدجاج المسحب، التتبيل لمدة طويلة يمنح نكهة أقوى.
  • لا تطيلي مدة الطهي حتى لا يجف الدجاج.
  • عند الشواء على الفحم، ادهني الدجاج بزيت أو زبدة لتظل القطع طرية.
  • يمكنك إضافة توابل الشاورما للحصول على نكهة قريبة من المطاعم.
  • اختاري دجاجة صغيرة ليكون اللحم طري.
  • يمكن تقديم الدجاج المسحب، ساندوتشات مع خبز كيزر وصوص ثومية.
  • أو فوق مكرونة بيني مع صوص أبيض.
  • أو على وجه البيتزا.
  • أو مع أرز بالشعرية أو أرز بسمتي بالكركم.
  • أو سلطة الدجاج المشوي.
txt

طريقة عمل صدور الدجاج بالكريمة والأعشاب فى خطوات بسيطة

txt

طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدجاج المشوي المسحب طريقة عمل الدجاج المشوي الدجاج الدجاج الدجاج المسحب الشيف سارة أحمد الدجاج المشوي

مواد متعلقة

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز والكبد فى خطوات بسيطة

طريقة عمل الفراخ المحشية بالأرز والخلطة فى خطوات بسيطة

طريقة عمل الفراخ التندوري في خطوات بسيطة ومذاق لا يقاوم

الأكثر قراءة

البرتغال تصعد رسميا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح أرمينيا 9-1 (صور)

منتخب البرتغال يضرب أرمينيا بخماسية في الشوط الأول ويقترب من بلوغ كأس العالم

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

رسائل السيسي أبرزها، تفاصيل افتتاح محطات بحرية بميناء شرق بورسعيد (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكايات المسجد الأموي في دمشق وقصة أبوابه ومآذنه

اليوم الدولي للتسامح، علماء الدين يبرزون مكانته في الإسلام كقانون للعلاقات الإنسانية

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

المزيد
الجريدة الرسمية