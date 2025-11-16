طريقة عمل الدجاج المشوي المسحب بتتبيلة لا تقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل الدجاج المشوي المسحب، الدجاج المسحب من أكثر الوصفات الشهية التي يمكن تقديمها كوجبة رئيسية أو كحشو للسندوتشات أو في أطباق الأرز والباستا.

وطريقة عمل الدجاج المشوي المسحب، سهلة وله مذاق لذيذ خاصة عند تتبيله جيدا وشيه أو طهيه بطريقة صحيحة ليبقى طري.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الدجاج المشوي المسحب.

مكونات عمل الدجاج المشوي المسحب:-

دجاجة كاملة وزن كيلو

سكين حاد

لوح تقطيع نظيف

تتبيلة الدجاج المسحب المشوية

3 ملاعق كبيرة زبادي

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة عصير ليمون

5 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

ملح

فلفل أسود حسب الرغبة

رشة قرفة اختياري

ملعقة صغيرة صلصة صويا تضيف لون رائع

الدجاج المسحب

طريقة عمل الدجاج المشوي المسحب:-

اغسلي الدجاجة جيدا ثم جففيها.

ضعيها على ظهرها وابدئي بفتحها من منطقة الظهر باستخدام السكين.

اسحبي العمود الفقري مع الحرص على عدم تمزيق اللحم.

ابدئي بإزالة العظام الجانبية والقفص الصدري برفق.

افصلي الفخذين والأجنحة من المفصل فقط واتركي اللحم دون عظام.

افردي الدجاجة جيدا حتى تصبح قطعة واحدة مسطحة وجاهزة للتتبيل.

يمكنك شراء دجاج مسحب جاهز من محلات الدواجن لتوفير الوقت.

ضعي كل مكونات التتبيلة في وعاء وامزجيها جيدا.

أضيفي الدجاج وقلبيه حتى يتغطى بالكامل.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل ويفضل ليلة كاملة.

سخني الجريل أو الفحم.

ضعي قطع الدجاج حتى تأخذ لون ذهبي ويكتمل نضجها.

قدميها ساخنة مع أرز بسمتي أو بطاطس مشوية أو سلطة.

لنجاح الدجاج المسحب، التتبيل لمدة طويلة يمنح نكهة أقوى.

لا تطيلي مدة الطهي حتى لا يجف الدجاج.

عند الشواء على الفحم، ادهني الدجاج بزيت أو زبدة لتظل القطع طرية.

يمكنك إضافة توابل الشاورما للحصول على نكهة قريبة من المطاعم.

اختاري دجاجة صغيرة ليكون اللحم طري.

يمكن تقديم الدجاج المسحب، ساندوتشات مع خبز كيزر وصوص ثومية.

أو فوق مكرونة بيني مع صوص أبيض.

أو على وجه البيتزا.

أو مع أرز بالشعرية أو أرز بسمتي بالكركم.

أو سلطة الدجاج المشوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.