طريقة عمل صدور الفراخ بصوص الليمون والثوم، من الأطباق التي تجمع بين البساطة والمذاق القوي، وهي من الوصفات التي تناسب مختلف الأذواق بسبب توازن نكهاتها بين الحموضة الخفيفة وعمق الثوم وتتبيلة الأعشاب.





طريقة عمل صدور الفراخ بصوص الليمون والثوم، تعدّ خيارًا مثاليًا للغداء أو العشاء، كما أنها طريقة مناسبة للنساء اللواتي يرغبن في تحضير وجبة صحية، سريعة التحضير، وغنية بالبروتين دون دهون عالية.



الوصفة تعتمد على مكونات متوفرة في كل بيت، لكنها تقدم تجربة طهي تشبه أطباق المطاعم بمذاق راقٍ ومنعش.



من أهم مميزات طريقة عمل صدور الفراخ بصوص الليمون والثوم، أنّها تعتمد على تتبيلة قوية تساعد على إبراز النكهات الطبيعية لصدور الفراخ، إلى جانب صوص الليمون والثوم الذي يتوازن فيه الطعم الحاد والحموضة والنكهة العطرية.



هذا الصوص لا يمنح الدجاج طعمًا مميزًا فقط، بل يحافظ على قوامه طريًا ويمنع جفافه أثناء الطهي، وهي مشكلة تعاني منها كثير من النساء عند التعامل مع صدور الدجاج.

مكونات عمل صدور الفراخ بصوص الليمون:



2 صدر دجاج مقطع أو كامل حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

ملعقة صغيرة بشر ليمون

4 فصوص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت أو ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب مرق دجاج

ملح وفلفل أسود

رشة زعتر أو روزماري (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة تحضير صدور الفراخ بصوص الليمون والثوم:

صدور فراخ بصوص الليمون والثوم، فيتو

1. تتبيل الدجاج:

تبّلي صدور الدجاج بالملح والفلفل وبشر الليمون ونصف كمية الثوم، واتركيها 10 دقائق لتتشرب النكهة.

2. تحمير الدجاج:

سخني الزيت أو الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة، ثم ضيفي الدجاج واتركيه يتحمر من الجانبين حتى يكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا.

3. تجهيز الصوص:

ارفعي الدجاج جانبًا، وفي نفس المقلاة أضيفي بقية الثوم وقلبيه لثوانٍ فقط بدون أن يتغير لونه.

ضيفي عصير الليمون ومرق الدجاج ورشة الزعتر، واتركي الصوص يغلي دقيقة أو دقيقتين حتى يبدأ في التماسك.

4. إعادة الدجاج للصوص:

أعيدي قطع الدجاج إلى المقلاة، وقلّبيها داخل الصوص واتركيها على نار هادئة 5 دقائق حتى تتشرب النكهة وتكتمل نضجها.

5. التقديم:

قدّمي الطبق وهو ساخن مع تزيينه بالبقدونس المفروم، ويمكن تقديمه مع أرز أبيض أو خضار سوتيه أو باستا مسلوقة.

نصيحة ذهبية:

أضيفي قطعة صغيرة من الزبدة في آخر خطوة بالصوص للحصول على لمعان وقوام غني، أو ملعقة صغيرة عسل لتوازن حموضة الليمون.

القيمة الغذائية للوصفة

يُعتبر هذا الطبق خيارًا صحيًا بامتياز، نظرًا لاحتوائه على بروتين خفيف وقليل الدهون. صدور الدجاج تعد مصدرًا غنيًا بالبروتين اللازم لإصلاح العضلات ودعم الشعور بالشبع. كما يحتوي الليمون على فيتامين C ومضادات أكسدة تساعد في دعم المناعة وتحسين امتصاص الحديد. الثوم بدوره يعزز صحة القلب ويمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

يمكن تقديم الطبق مع الخضروات المطهوة بالبخار، أو الأرز الأبيض أو البسمتي، أو المعكرونة المسلوقة، ما يجعله وجبة متكاملة ومتوازنة. كما يمكن إدخاله في نظام غذائي لإنقاص الوزن إذا تم استخدام كميات قليلة من الزبدة والاكتفاء بالزيت بكميات معتدلة.

