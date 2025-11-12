طريقة عمل فتوش شتوي بالرمان ودبس الرمان، أشهى وأسرع سلطة

18 حجم الخط

الفتوش هو أحد أشهر السلطات العربية، ويتميز بطعمه المميز وقيمته الغذائية العالية، فهو وجبة خفيفة ومنعشة يمكن تناولها في أي وقت من اليوم.





ومع حلول فصل الشتاء، يزداد الاهتمام بالسلطات الشتوية التي تجمع بين الفوائد الصحية والطعم الغني بالألوان والمكونات الموسمية، مثل الرمان.



طريقة عمل فتوش شتوي بالرمان ودبس الرمان يُعد مثالًا رائعًا على هذه السلطات، حيث يجمع بين نكهة الخضروات الطازجة وحلاوة وحموضة الرمان، مع لمسة مميزة من دبس الرمان الذي يضيف طابعًا مميزًا وفريدًا للطبق.



المكونات الأساسية للفتوش الشتوي بالرمان:

لتحضير فتوش شتوي شهي ومغذي، تحتاجين إلى مجموعة من المكونات الطازجة والمتنوعة، والتي تمنح السلطة ألوانها الزاهية ونكهتها الغنية. من أهم هذه المكونات:



خس طازج مقطع.

جرجير أو سبانخ طازجة لإضافة لون ونكهة مميزة.

خيار مقطع مكعبات صغيرة.

فجل شتوي مقطع شرائح رفيعة لإضفاء حدة في الطعم.

جزر مبشور لإضافة اللون والقرمشة.

رمان ناضج، حيث يتم نزع حباته الطرية لاستخدامها في السلطة.

خبز عربي محمص أو مقطع مكعبات صغيرة لإضافة عنصر القرمشة التقليدية للفتوش.

بقدونس طازج مفروم، وكزبرة طازجة إذا رغبتِ في تعزيز النكهة.

بصل أحمر رفيع شرائح، لإضافة نكهة مميزة وحموضة خفيفة.

طريقة تحضير صلصة الفتوش الشتوي:

الصلصة هي سر نكهة الفتوش، وهي ما يجعل السلطة مميزة. لتحضير صلصة غنية بالنكهة:

ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان الطبيعي، لإضفاء الطعم الحامض والحلو في الوقت نفسه.

عصير نصف ليمونة طازجة، لإضافة الحموضة التي توازن الطعم.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر، لتعزيز النكهة الصحية.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

يمكن إضافة رشة سماق إذا أحببتِ لمزيد من النكهة العربية الأصيلة.

يتم خلط هذه المكونات جيدًا حتى تمتزج، ثم توضع على مكونات السلطة مباشرة قبل التقديم، مع تقليبها برفق حتى تتوزع الصلصة على جميع الخضروات والحبوب.

طريقة الفتوش بالرمان

طريقة التحضير خطوة بخطوة:

ابدأي بغسل جميع الخضروات جيدًا وقطّعيها إلى الحجم المناسب للسلطة.

حضّري خبز الفتوش: قطّعي الخبز إلى مكعبات صغيرة وحمّصيها في الفرن أو المقلاة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

قسّمي الحبات الرمان الطازجة واستخدميها لإضافة اللون والنكهة.

اخلطي الخضراوات مع بعضها البعض في وعاء واسع.

أضيفي المكعبات المحمصة من الخبز وأوراق البقدونس.

حضّري الصلصة الخاصة بالفتوش، ثم صبيها على السلطة.

قلّبي المكونات برفق حتى تغطى جميع الخضروات بالصلصة.

فوائد الفتوش الشتوي بالرمان ودبس الرمان:

هذا الفتوش ليس لذيذًا فحسب، بل غني بالفوائد الصحية. الرمان يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد على تقوية المناعة وتحسين صحة القلب، بينما الخضروات الورقية تمنح الجسم الفيتامينات والمعادن الأساسية. إضافة الخبز المحمص تمنحك الطاقة، والصلصة المصنوعة من دبس الرمان وزيت الزيتون تدعم صحة القلب وتحسن الهضم.

نصائح لتقديم الفتوش الشتوي:

يمكن تقديم الفتوش كوجبة خفيفة بجانب أطباق الشوربة الساخنة أو المشاوي.

لتحصلي على ألوان أكثر حيوية، استخدمي مزيجًا من أنواع الخس المختلفة والجزر والفجل الملون.

يمكن تزيين السلطة بحبات رمان إضافية على الوجه لإضفاء لمسة جمالية.

في النهاية، فتوش شتوي بالرمان ودبس الرمان هو وجبة مثالية تجمع بين الصحة والطعم المميز والألوان الزاهية، ويعد خيارًا رائعًا لتقديمه للعائلة أو الضيوف خلال موسم الشتاء. فهو لا يقتصر على كونه سلطة فقط، بل تجربة غنية بالنكهات والبهجة البصرية التي تُسعد العين واللسان معًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.