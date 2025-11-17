سر تزايد معدلات الإصابة بنزلات البرد بين الأطفال

18 حجم الخط

تزايدت في هذه الفترة خلال شهر نوفمبر معدلات الإصابة بـ نزلات البرد والفيروسات التنفسية بين الأطفال.

الفيروس المخلوي التنفسي

وأكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) يبدأ في الانتشار مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن نشاطه يتزايد عادة خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وأوضح الحداد في تصريحات خاصة اليوم أن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي بما يشمل الأنف والحنجرة، ويتسبب في زيادة الإفرازات المخاطية التي لا يستطيع الأطفال التخلص منها بسهولة، ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس وظهور أعراض تشبه نزلات البرد.

خطورة الفيروس المخلوي التنفسي

وأشار إلى أن خطورة الفيروس تتركز بشكل خاص لدى بعض الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وعلى رأسهم الأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة أو عيوب خلقية في القلب أو الرئتين، حيث قد تتفاقم لديهم الأعراض وتتحول إلى التهابات أعمق وتأثيرات على التنفس.

وشدد الحداد على أن الفيروس لا يمثل خطورة كبيرة على معظم الأطفال، إلا أن الإفرازات الزائدة قد تسبب “أزمة تنفسية” في الحالات الحساسة، مما يستدعي متابعة طبية دقيقة وتعاملًا يشبه التعامل مع حالات البرد الشديدة.

