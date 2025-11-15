الحليب ضمن القائمة، 7 مشروبات طبيعية ترطب الجسم

18 حجم الخط

في الوقت الذي يظل فيه الماء الخيار الأول للحفاظ على رطوبة الجسم، تتزايد شعبية عدد من المشروبات الطبيعية التي أثبتت قدرتها على الإرواء وتعويض السوائل بفعالية مماثلة، بل وتمنح فوائد إضافية تتجاوز الترطيب ذاته.

وتعد هذه المشروبات السبع بدائل صحية للمشروبات الغازية والمعلبة الغنية بالسكر، وتمنح الجسم طاقة وانتعاشًا يدومان طوال اليوم، مع اختلاف نكهاتها وقيمها الغذائية.

ماء جوز الهند… ترطيب مدعم بالإلكتروليتات الطبيعية



يأتي ماء جوز الهند في مقدمة المشروبات المرطبة، نظرًا لغناه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وعدد من الإلكتروليتات الضرورية لتعويض ما يفقده الجسم أثناء التعرّق، خصوصًا في الأيام الحارة أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية وفقا لما نشر على Health shots

ولا يتميز ماء جوز الهند بقدرته العالية على الترطيب فحسب، بل يحظى أيضًا بمذاق خفيف ومنعش، وبمستوى منخفض من السكر مقارنة بالعديد من المشروبات التجارية.

ويمثل اختيارًا ممتازًا قبل التمرين وبعده، إذ يساعد على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ويمنح شعورًا سريعًا بالانتعاش.

عصير الصبار.. فوائد تمتد من العناية بالبشرة إلى ترطيب الجسم



لم تعد فوائد الصبار محصورة في تخفيف حروق الشمس، بل أصبح عصيره مشروبًا مرطبًا ذا قيمة غذائية عالية عند تناوله بشكل معتدل.

يحتوي عصير الصبار على مجموعة من الفيتامينات والإنزيمات والأحماض الأمينية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتقلل الالتهابات، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن مشروب لطيف على المعدة وله فوائد صحية مكمّلة.

ينصح باختيار الأنواع الخالية من السكريات المضافة والتي تحمل علامة بأنها آمنة للاستخدام الداخلي، لتجنّب أي أضرار محتملة.

شاي الأعشاب ترطيب بلا كافيين وراحة إضافية للجسم



شاي الأعشاب بمختلف أنواعه مثل النعناع والبابونج والكركديه من المشروبات التي توفر ترطيبًا طبيعيًا دون إضافة الكافيين، ما يجعله مناسبًا لجميع الفئات العمرية وفي مختلف أوقات اليوم.

ويمكن تقديمه ساخن في الأجواء الباردة أو مثلجًا خلال حرارة الصيف، ما يجعله مشروبًا مرنًا ومتعدد الاستخدامات.

ويتميز شاي الكركديه تحديدًا بغناه بمضادات الأكسدة ودوره المحتمل في خفض ضغط الدم، بينما يساعد شاي البابونج على الاسترخاء، ويمنح شاي النعناع إحساسًا بالانتعاش والدعم الهضمي.

ماء منقوع بالخيار… نكهة لطيفة وترطيب محسّن



يضفي الخيار، الذي يتكون بنسبة تصل إلى 95% من الماء، لمسة منعشة على الماء العادي عند إضافته إليه.

ويحول نقع شرائح الخيار مع إمكانية إضافة النعناع أو الليمون الماء إلى مشروب غني بالمعادن وخفيف المذاق، يسهم في زيادة استهلاك السوائل لدى الأشخاص الذين لا يفضلون الماء بمفرده.

وهذا المشروب من أسهل خيارات الترطيب التي يمكن تحضيرها في المنزل خلال دقائق.

ماء الحلبة… مشروب تقليدي يعزز الصحة العامة



يحظى ماء الحلبة بمكانة خاصة في الطب التقليدي لخصائصه الصحية الواسعة.

ويحضر بنقع بذور الحلبة طوال الليل لتصبح جاهزة للشرب في الصباح.

ويعمل هذا المشروب على تعزيز عملية الأيض، ودعم الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل ما يحتويه من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.

ورغم مذاقه المر، إلا أنه يفضل تناوله على معدة فارغة للاستفادة القصوى من خصائصه الصحية.

عصير البطيخ.. انتعاش وسوائل ومضادات أكسدة

عصير البطيخ



يمثل البطيخ واحدًا من أكثر الفواكه غنىً بالماء، إذ تزيد نسبة الماء في تكوينه على 90%.

وعندما يحضر على هيئة عصير طبيعي دون إضافات، يصبح مشروبًا مرطبًا للغاية، كما يوفر جرعة إضافية من مضادات الأكسدة.

ويحتوي البطيخ أيضًا على حمض إل-سيترولين، وهو حمض أميني قد يساعد في تخفيف آلام العضلات وتعزيز الاستشفاء العضلي، ما يجعله خيارًا مميزًا للرياضيين.

وللحصول على أفضل فائدة، ينصح باستهلاكه طازجًا وتجنّب الأنواع الجاهزة التي تحتوي على السكر المضاف.

الحليب… أحد أكثر المشروبات قدرة على الترطيب



في مفاجأة لكثيرين، الحليب سواء كان حليب بقر أو حليب صويا من المشروبات الفعالة في الحفاظ على ترطيب الجسم، بل تشير بعض الدراسات إلى أنه أكثر قدرة على الترطيب من الماء نفسه.

ويرجع ذلك إلى مزيج البروتين والكربوهيدرات والأملاح المعدنية الموجود في الحليب، والذي يساعد الجسم على الاحتفاظ بالسوائل لفترة أطول.

ويعد مشروبًا مثاليًا بعد التمارين الرياضية، حيث يساهم أيضًا في دعم بناء العضلات وتعويض الطاقة.

تثبت هذه المشروبات السبع أن الترطيب لا يلزم أن يقتصر على الماء وحده.

فهناك خيارات طبيعية وصحية متعددة قادرة على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، وتقديم فوائد إضافية في الوقت نفسه، بما يساعد على تعزيز النشاط والحيوية على مدار اليوم، دون اللجوء إلى المشروبات التجارية عالية السكر.

