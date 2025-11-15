وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي ونائب وزير سوق العمل السعودي التعاون المشترك

18 حجم الخط

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، والدكتور منصور بن فيصل الرميان، نائب وزير سوق العمل وتطوير رأس المال البشري بالسعودية، لبحث تعزيز التعاون في تنمية رأس المال البشري، على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المقام من 12-15 نوفمبر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الجديدة.

عمق العلاقات المصرية-السعودية وتبادل الخبرات في تعزيز الرعاية الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن الوزير رحب بالحضور، معربًا عن عمق العلاقات المصرية-السعودية وتبادل الخبرات في تعزيز الرعاية الصحية، ومشيدًا بمشاركة البنك الدولي في المؤتمر بنسخته الثالثة، خاصة جلسة «طول العمر»، مع الإشارة إلى تخصيص جلسة موسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النسخة المقبلة لمناقشة الأولويات التنموية.

ولفت إلى تأكيد الوزير على رسائل الجلسة الافتتاحية بشأن التزام مصر وشركائها، بما فيهم البنك الدولي، بتعزيز التضامن والتنسيق القطاعي لدعم رأس المال البشري، مشددًا على أن التقرير المناقش يتجاوز التنمية البشرية ليشمل التغير المناخي والرقمنة والتحول الديموغرافي، مما يعكس توجهات الدولة نحو تنمية شاملة مستدامة.

ونوه إلى تأكيد الوزير على تعاون مصر مع البنك الدولي والشركاء في دمج تنمية رأس المال البشري ضمن الأولويات الوطنية، عبر برامج الطفولة، تطوير الرعاية الصحية، إصلاح التعليم، خلق فرص العمل، تعزيز الحماية الاجتماعية، تمكين الشباب، وبناء مهاراتهم.

واستعرض الاجتماع تقرير البنك الدولي حول دعم التنمية البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تقدم مصر في التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي، إلى جانب تقرير إقليمي يبرز التحولات الديموغرافية، الشيخوخة، تغير المناخ، أهمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في رأس المال البشري كمحرك للنمو والعدالة، مع الإشادة بنجاحات مصر في التأمين الصحي الشامل، تنمية التعليم، وتقليل الفقر، كما تناول التقرير تحديات سوق العمل المتغير، أهمية الحوكمة الفعالة، التمويل المستدام، السياسات الوقائية، إعادة توزيع الموارد، والاستثمار في التكنولوجيا.

