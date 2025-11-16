الإثنين 17 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رئيس المتحف المصري الكبير: قياس الكثافات داخل قاعة توت عنخ آمون

قاعة توت عنخ آمون،
قاعة توت عنخ آمون، فيتو
أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف مزوّد بنظام متكامل من العدادات الرقمية لقياس الكثافات داخل قاعة توت عنخ آمون وفي مختلف أنحاء المتحف، بما يضمن تنظيم حركة الزائرين وتحسين تجربة الزيارة.

 

مدة الزيارة: ساعتان للأجانب.. ويوم كامل للمصريين

وأوضح غنيم خلال لقائه ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “النهار”: أن عدادات القياس تتابع حركة الدخول والخروج بدقة، مشيرًا إلى أن متوسط زيارة السائح الأجنبي يصل إلى ساعتين فقط لضيق برنامجه السياحي، بينما تمتد زيارة المصريين لوقت أطول نظرًا لرغبتهم في قضاء اليوم بالمتحف، الأمر الذي يستدعي ضبطًا أكبر للكثافات.

 

مسارات جديدة عند قناع توت عنخ آمون

كشف الرئيس التنفيذي للمتحف عن وضع مسارات خاصة حول قناع الملك توت عنخ آمون لتفادي التزاحم، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تُعد “مرحلة تجريبية” يتم خلالها مراقبة سلوك الزائرين وفترات مكوثهم تمهيدًا للوصول إلى الانضباط الكامل مع انتهاء زخم الافتتاح.

 

رسالة للمواطنين: المتحف إرث حضاري يجب احترامه

وجّه غنيم رسالة للمواطنين قائلًا:"أناشد الجميع التعامل مع الآثار باعتبارها إرثًا حضاريًا، والالتزام بآداب الزيارة داخل المتحف".

كما شدد على ضرورة أن يكون التصوير داخل المتحف في إطار يليق بقيمته التاريخية ووقاره، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للإدارة هو راحة الزائر وتقديم تجربة ممتعة.

ضوابط جديدة وتنظيم صارم للمخالفات

وبخصوص السلوكيات السلبية التي ظهرت مؤخرًا، مثل محاولة وضع أحمر شفاه على تماثيل الملكات، أوضح غنيم أن إدارة المتحف المصري الكبير وضعت مجموعة من الإرشادات والضوابط عند الأبواب، إلى جانب رمز QR للتعريف بالممنوعات، بالإضافة إلى وجود طاقم كبير من الأمن والضيافة لمتابعة حركة الزائرين.

عقوبات فورية على المخالفين

وأشار غنيم إلى أن القانون لا يتيح فرض عقوبات مالية على المخالفين، إلا أن قانون الآثار وقرارات مجلس الإدارة يسمحان باتخاذ إجراءات حاسمة، أبرزها المغادرة الفورية لأي زائر لا يلتزم بقواعد الزيارة أو يسيء التعامل مع الآثار.

