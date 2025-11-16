الصحة: تطبيق المنظومة الرقمية يخفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل لـ25%

18 حجم الخط

أكّد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2029 يمثل محطة أساسية في مسار تطوير البنية الرقمية للخدمات الصحية في مصر، بما يواكب الرؤى الحديثة للتحول الرقمي.

إعلان رسمي خلال مؤتمر عالمي

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الإعلان عن الاستراتيجية جاء خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور موسع لجهات حكومية ومؤسسات معنية، من بينها وزارات الصحة والاتصالات والبحث العلمي، وهيئات الدواء والشراء الموحد والرقابة الصحية والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب منظمة الصحة العالمية.

تنظيم الجهود ورفع كفاءة الخدمات

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الاستراتيجية تستهدف توحيد وتنظيم جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي، عبر مجموعة من السياسات التي تدعم تطوير الخدمات وتحسين جودتها، وصولًا إلى منظومة صحية أكثر فعالية.

تحسين الخدمة وتقليل التكلفة

وبيّن عبد الغفار أن تطبيق هذه المنظومة الرقمية يُسهم في تقليل مدة انتظار المواطنين للخدمة بنحو 60%، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25%، وهو ما يعزز كفاءة النظام الصحي ويُحسن تجربة المريض.

