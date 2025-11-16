الرعاية الصحية تبحث تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل

18 حجم الخط

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور تامر حسن، المدير الإقليمي لإحدى شركات المستلزمات الطبية وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الجديدة.

تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تجديد وتوسيع آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والشركة وأبرزها التعاون لتطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل، وإنشاء مراكز تميز جديدة للجراحات الروبوتية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع الشركة من النماذج المتميزة في الشراكات الدولية التي تسهم في دعم استراتيجية الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في هذا التعاون ليشمل مجالات أكثر تخصصًا في الطب الحديث.

وأضاف السبكي أن الهيئة تُثمِّن التعاون في تطوير مهارات الكوادر الطبية بمجال أمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكدًا أنه تم بحث توسيع مجالات الشراكة لتأهيل أطباء الهيئة كمُركِّبين معتمدين لصمامات القسطرة (TAVI)، وتعميم هذه التقنية المتقدمة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية: أن التعاون مع الشركة يشمل كذلك العمل على إدخال خدمات الجراحة الروبوتية ضمن منظومة الهيئة، لما تمثله من نقلة نوعية في دقة العمليات الجراحية وتحسين نتائجها، فضلًا عن إطلاق برنامج متكامل لتبادل الخبرات عالميًا، يهدف إلى نشر أحدث الممارسات الطبية المتقدمة ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وأوضح السبكي أنه تم خلال اللقاء بحث وضع خارطة طريق لإنشاء مراكز تميز متكاملة لجراحات المخ والأعصاب بمحافظات التأمين الصحي الشامل، تتضمن دمج أحدث أنظمة الملاحة الجراحية، وتطبيق تقنية التحفيز العميق للدماغ (DBS) لعلاج الاضطرابات العصبية، بما يحقق نقلة نوعية في هذا التخصص الدقيق داخل منشآت الهيئة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والشركة ضمن فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة، بهدف توسيع آفاق الشراكة المستقبلية وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري والتدريب والأبحاث، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين تجربة المريض وترسيخ ريادة الهيئة إقليميًا ودوليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.