الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية تبحث تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل

اجتماع هيئة الرعاية
اجتماع هيئة الرعاية الصحية
18 حجم الخط

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور تامر حسن، المدير الإقليمي لإحدى شركات المستلزمات الطبية وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الجديدة.

تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل

 

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تجديد وتوسيع آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والشركة وأبرزها التعاون لتطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة لمرضى التأمين الصحي الشامل، وإنشاء مراكز تميز جديدة للجراحات الروبوتية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع الشركة  من النماذج المتميزة في الشراكات الدولية التي تسهم في دعم استراتيجية الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في هذا التعاون ليشمل مجالات أكثر تخصصًا في الطب الحديث.

وأضاف السبكي أن الهيئة تُثمِّن التعاون في تطوير مهارات الكوادر الطبية بمجال أمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكدًا أنه تم بحث توسيع مجالات الشراكة لتأهيل أطباء الهيئة كمُركِّبين معتمدين لصمامات القسطرة (TAVI)، وتعميم هذه التقنية المتقدمة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية: أن التعاون مع الشركة يشمل كذلك العمل على إدخال خدمات الجراحة الروبوتية ضمن منظومة الهيئة، لما تمثله من نقلة نوعية في دقة العمليات الجراحية وتحسين نتائجها، فضلًا عن إطلاق برنامج متكامل لتبادل الخبرات عالميًا، يهدف إلى نشر أحدث الممارسات الطبية المتقدمة ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وأوضح السبكي أنه تم خلال اللقاء بحث وضع خارطة طريق لإنشاء مراكز تميز متكاملة لجراحات المخ والأعصاب بمحافظات التأمين الصحي الشامل، تتضمن دمج أحدث أنظمة الملاحة الجراحية، وتطبيق تقنية التحفيز العميق للدماغ (DBS) لعلاج الاضطرابات العصبية، بما يحقق نقلة نوعية في هذا التخصص الدقيق داخل منشآت الهيئة.

وزير الصحة يفجر مفاجأة عن متوسط عمر المصريين منذ الستينيات (فيديو)

وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025

وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي ونائب وزير سوق العمل السعودي التعاون المشترك

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والشركة  ضمن فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة، بهدف توسيع آفاق الشراكة المستقبلية وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري والتدريب والأبحاث، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين تجربة المريض وترسيخ ريادة الهيئة إقليميًا ودوليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد السبكى التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية التكنولوجية الدكتور احمد السبكي التطورات التكنولوجية التأمين الصحي العمليات الجراحية العاصمة الجديدة المستلزمات الطبية المؤتمر العالمي للسكان والصحة مشروع التامين الصحي الشامل مشروع التامين الصحي

مواد متعلقة

الحليب ضمن القائمة، 7 مشروبات طبيعية ترطب الجسم

هيئة الدواء: مخزون الأدوية الاستراتيجية آمن ولا صحة لما تردد عن نقص مستحضرات حيوية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا بانتظام؟

وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025

نقيب التمريض: البورد المصري أعلى شهادة تخصصية في التمريض

وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي ونائب وزير سوق العمل السعودي التعاون المشترك

التأمين الصحي الشامل: 905 آلاف مواطن من غير القادرين تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بالكامل

الرعاية الصحية: نمتلك 197 غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية

الأكثر قراءة

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

وزيرة التضامن: لدينا 48 ألف حضانة يعمل بها 254 ألف عامل و75% منها غير مرخص

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

كأس العين الدولية، موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الدوري المصري

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صوت صدح بالإيمان، أبرز المحطات في حياة الشيخ نصر الدين طوبار في ذكرى وفاته

تزامنا مع اليوم الدولي للتسامح، حكماء المسلمين يدعو لإعلاء قيم التسامح والحوار البناء

دار الإفتاء تواصل عقد مجالسها في مختلف المحافظات لنشر الوعي الديني

المزيد
الجريدة الرسمية