ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا بانتظام؟

الفاصوليا من أهم المكونات الغذائية التي تحظى بمكانة أساسية في الأنظمة الصحية حول العالم، نظرًا لما تحتويه من عناصر غذائية تدعم صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي، وتسهم في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، إضافةً إلى دورها في مكافحة الالتهابات.

فوائد الفاصوليا

وتكشف الدراسات العلمية عن مجموعة واسعة من الفوائد التي يمكن الحصول عليها عند تناول الفاصوليا بانتظام، سواء كانت طازجة أو مجففة أو معلبة وفق ما نشر على Health

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية



تشير الأبحاث إلى أن تناول الفاصوليا يوميًا يمكن أن يقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض الشريان التاجي والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وترتبط هذه الفوائد بانخفاض نسبة الدهون المشبعة في الفاصوليا مقارنة بمصادر البروتين الحيواني مثل اللحوم الحمراء، إذ يُعد الإفراط في تناول الدهون المشبعة أحد أبرز أسباب أمراض القلب.

كما تساهم الفاصوليا في تقليل الالتهابات داخل الجسم، وهي من العوامل المؤدية إلى اضطرابات القلب والأوعية.

وتبرز أهمية الفاصوليا أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، حيث تُظهر الدراسات أن تناول ثلثي كوب منها يوميًا يساعد في تقليل هذا النوع من الكوليسترول. وتلعب العناصر الغذائية في الفاصوليا، مثل البوتاسيوم والسابونين النباتي، دورًا مهمًا في دعم صحة القلب من خلال المساعدة في تنظيم ضغط الدم وتحسين استقلاب الكوليسترول.

أما الألياف الموجودة بكثرة فى الفاصوليا، فتمثل عنصرًا إضافيًا يسهم في تقليل الكوليسترول وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

انتظام حركة الأمعاء وتحسين الهضم



تعد الفاصوليا مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في منع الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.

وتساهم الألياف القابلة للذوبان في ضبط عملية الهضم، سواء بتسهيل مرور الطعام أو بإبطاء الحركة عند الحاجة، ما يساعد أيضًا في التحكم في حالات الإسهال.

وتحتوي الفاصوليا على نشا مقاوم يتخمر في الأمعاء الغليظة، ما يعزز نمو البكتيريا المفيدة وإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في القولون.

وتعد هذه العملية ضرورية للحفاظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء، بما ينعكس إيجابًا على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تحسين التحكم في سكر الدم



يسهم مزيج البروتين والألياف والنشا المقاوم الموجود في الفاصوليا في تحسين إدارة مستويات سكر الدم، عبر إبطاء امتصاص السكريات في مجرى الدم. وتتميز الفاصوليا بانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يجعل تأثيرها محدودًا على ارتفاع مستويات السكر.

كما تتضمن الفاصوليا نسبة جيدة من المغنيسيوم، وهو عنصر يلعب دورًا محوريًا في تنظيم مستويات الجلوكوز وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وقد أظهرت دراسات أن تناول كوب واحد من الفاصوليا يوميًا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر يمكن أن يحسّن التحكم في سكر الدم، مما يجعلها خيارًا غذائيًا مهمًا لمرضى السكري عند تضمينها ضمن نظام غذائي متوازن.

زيادة مستوى الحديد في الجسم



بالنسبة للنباتيين أو للأشخاص الراغبين في الاعتماد على مصادر نباتية للبروتين، تُعد الفاصوليا خيارًا مثاليًا، حيث توفر أيضًا كمية جيدة من الحديد.

الفاصوليا البيضاء

ويحتوي نصف كوب من الفاصوليا على نحو 2 مليغرام من الحديد، أي ما يعادل 11% من الاحتياج اليومي. ويُسهم الحديد في إنتاج الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، ونقصه قد يؤدي إلى التعب واضطرابات الهضم وصعوبة التركيز.

ويمكن تعزيز امتصاص الحديد عند تناول الفاصوليا مع أطعمة غنية بفيتامين (سي)، مثل الفلفل والبروكلي والبطاطس، إذ يساعد هذا الفيتامين في زيادة قدرة الجسم على امتصاص الحديد النباتي.

الملف الغذائي للفاصوليا



تتوفر الفاصوليا بأنواع عديدة، منها الفاصوليا السوداء والبيضاء والمنقطة والحمص، وجميعها غنية بالعناصر الدقيقة مثل البوتاسيوم وحمض الفوليك والسيلينيوم.

ويشير تحليل وزارة الزراعة الأمريكية لربع كوب من الفاصوليا السوداء المعلبة منخفضة الصوديوم إلى احتوائها على 109 سعرات حرارية، و0.3 غرام من الدهون، و20 غرامًا من الكربوهيدرات، إضافة إلى 8 غرامات من الألياف (30% من الاحتياج اليومي)، و7 غرامات من البروتين، و2.3 ملغ من الحديد، و42 ملغ من المغنيسيوم، و73 ميكروغرامًا من حمض الفوليك.

و الفاصوليا المعلبة من الخيارات المتاحة بسهولة، إلا أنها غالبًا ما تحتوي على نسبة أعلى من الصوديوم، ويمكن تقليلها عبر غسلها جيدًا بالماء.

مخاطر محتملة يجب الانتباه لها



رغم فوائدها العديدة، فإن الفاصوليا تعد غنية بالسكريات قليلة التعدد، وهي من مكوّنات الفودماب التي قد تسبب مشكلات في الهضم لبعض الأشخاص، خاصة ممن يعانون من حساسية تجاه هذه المركبات.

ورغم ذلك، تبقى الفاصوليا أحد الخيارات الغذائية الأكثر فائدة عند تناولها باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن، لما توفره من مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم على المدى الطويل.

