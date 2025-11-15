الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء: مخزون الأدوية الاستراتيجية آمن ولا صحة لما تردد عن نقص مستحضرات حيوية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
18 حجم الخط
ads

أكدت هيئة الدواء المصرية أن مخزون الأدوية الاستراتيجية في مصر آمن، وأنه لا صحة لما تردد مؤخرًا حول نقص مستحضرات حيوية أو علاجية مؤثرة، مشيرة إلى أن فرق التفتيش التابعة لها تنفذ خطة رقابية دقيقة تضمن استدامة توفر الدواء في الأسواق.

أي نقص محتمل في أصناف دوائية حساسة يتم التعامل معه فورا

وشددت الهيئة على أن أي نقص محتمل في أصناف دوائية حساسة يتم التعامل معه فورًا عبر توفير بدائل فعالة وإعادة توزيع المخزون بين المحافظات وفقًا للاحتياجات الفعلية، إضافة إلى متابعة حركة الدواء في السوق يوميًا لضمان التدخل السريع عند الحاجة.

وأكدت الهيئة أن المنظومة الرقابية تعتمد على:

خطة شاملة لتحقيق الأمن الدوائي المستدام

نظام رصد ومتابعة مستمر لحركة المستحضرات الحيوية

استراتيجية لضمان الاستجابة السريعة لأي نقص محتمل

توفير شحنات جديدة وضمان إتاحة بدائل علاجية معتمدة


وكشفت الهيئة أن هناك أصنافًا دوائية شهدت مؤخرًا طلبًا متزايدًا، إلا أنه تم تعويضها عبر توفير شحنات جديدة وضمان إتاحة بدائل علاجية معتمدة.

 وشملت هذه الأصناف أدوية لعلاج الاضطرابات النفسية، الأمراض المزمنة، الأورام، ونقل الدم.

أبرز الأصناف التي تمت متابعتها لضمان توافرها:

Quetiapine لعلاج الاضطرابات النفسية

Levetiracetam لعلاج الصرع

Dapagliflozin / Metformin لمرضى السكري

Tibolone لأعراض انقطاع الطمث

Epoetin Alfa لمرضى الفشل الكلوي

Hydroxyurea لعلاج الثلاسيميا

Digoxin لأمراض القلب

Trifluridine/Tipiracil لسرطان الجهاز الهضمي

Cisplatin، Pemetrexed، Liposomal Doxorubicin لعلاج الأورام

Aprepitant للوقاية من القيء المصاحب للعلاج الكيماوي


وأكدت الهيئة أن توفير هذه الأصناف الحيوية يتم وفق خطة استباقية تشمل دعم المخزون المركزي، وتشجيع التصنيع المحلي، والتنسيق مع الشركات العالمية لضمان استمرارية الإمداد.

رئيس هيئة الدواء يبحث آليات توطين الصناعة والنفاذ للأسواق الأفريقية

هيئة الدواء: إصدار 3 آلاف ترخيص وتشغيل جديد لمؤسسات ومصانع ومستودعات الأدوية

وأكدت الهيئة أن الدولة تضع ملف الأمن الدوائي على رأس أولوياتها، وأن المخزون الاستراتيجي من الأدوية الأساسية والمستحضرات الحيوية مستقر وآمن، مع استمرار المتابعة اليومية للأسواق والتدخل الفوري عند أي طارئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاضطرابات النفسية التصنيع المحلي الشركات العالمية الدواء المصرية المستحضرات الحيوية المنظومة الرقابية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء توطين الصناعة رئيس هيئة الدواء سرطان الجهاز الهضمي

مواد متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا بانتظام؟

وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025

نقيب التمريض: البورد المصري أعلى شهادة تخصصية في التمريض

وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي ونائب وزير سوق العمل السعودي التعاون المشترك

التأمين الصحي الشامل: 905 آلاف مواطن من غير القادرين تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بالكامل

الرعاية الصحية: نمتلك 197 غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية

"الطفولة والأمومة" يتدخل لإنقاذ طفلة بالإسماعيلية من التسول

عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2029

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، منتخب سويسرا يتعادل 1-1 مع السويد في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

الإعلامي أحمد سالم يحتفل بعقد قرانه

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

دموع الأخلاق والروحانية، المتسابق عبد الله يبكي بعد خسارته في «دولة التلاوة» (فيديو)

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

تحديد مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بكثرة الرزق

لحظات روحانية مميزة بصوت محمد أبو العلا في «دولة التلاوة» (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية