الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هل تناول اللحوم والألبان خطر على الصحة في ظل انتشار الحمى القلاعية؟

الحمى القلاعية
الحمى القلاعية
18 حجم الخط

حالة من ركود اللحوم والألبان والجبن القريش بسبب امتناع العديد من المواطنين عن شرائهم نتيجة انتشار الحمى القلاعية بين البقر والجاموس.

والحمى القلاعية من الأمراض المعدية المنتشرة بين الحيوانات فى وقتنا الحالى ما يؤدى إلى نفوق عدد ضخم من البقر والجاموس.

 

ما هى الحمى القلاعية؟

ويقول الدكتور أسامة أرميا طبيب بيطري، إن الحمى القلاعية مرض معدى هو يعنى متلازمة اليد والقدم والفم بين الحيوانات وهو غير المنتشر بين الأطفال، والحمى القلاعية تنتشر بين الحيوانات فقط ولا تنتقل إلى الإنسان وبالتالى لا ضرر من تناول اللحوم الحمراء بأنواعها والألبان والجبن القريش، لأن الحمى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان.

الحمى القلاعية 
الحمى القلاعية 

هل الحمى القلاعية انتقل للبشر عند تناول اللحوم 

وأضاف أرميا، أن الحمى تؤثر على البقر والجاموس فقط ولا ينتقل الفيروس إلى اللبن فاللبن يكون آمن فهو يؤثر فقط على كمية اللبن التى ينتجها البقر أو الجاموس، ولكن عندما يتناوله الإنسان لا يؤثر باى شكل من الأشكال، وكذلك اللحوم الحمراء عندما يتم طهيها على النار يتم قتل أى فيروس أو ميكروب باللحم وبالتالى تناول اللحوم آمنة تماما ولا تنقل اى عدوى.

 

نصائح لتجنب أضرار الحمى القلاعية 

وتابع، لزيادة الاطمئنان يمكن سلق اللحم لمدة 5 دقائق فقط ثم يتم التخلص من الماء ووضع ماء نظيف طهى اللحم بشكل عادى، وايضا يجب شراء اللحوم الحمراء من مصدر موثوق منه خاصة أن هناك تجار عندما تصاب الحيوانات لديهم وتمرض يذبحونها قبل نفوقها مباشرة، لذا يجب شراء اللحوم الحمراء من مكان موثوق منه لضمان سلامة أفراد الأسرة.

txt

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن وقاية الماشية من الحمى القلاعية

txt

تحصين 682 ألف رأس ماشية بالشرقية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللحوم الحمراء الحمي القلاعية ماهى الحمى القلاعية صحة الصحة الدكتور أسامة أرميا

مواد متعلقة

تحصين 1840 رأس ماشية بالفيوم ضد أمراض الحمى خلال أكتوبر الماضي

أبو النصر: أسيوط خالية تماما من الحمى القلاعية بين الماشية

تحصين 44 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

الزراعة: 3 ملايين جرعة للقاحي الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الأكثر قراءة

النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

الكونغو الديمقراطية يفوز على نيجيريا بركلات الترجيح ويصعد للملحق العالمي للمونديال

موعد غرة شهر جمادى الآخرة 1447

درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية هاري كين في تصفيات كأس العالم

منتخب أوكرانيا يتخطى أيسلندا 2-0 ويصعد لملحق كأس العالم بالتصفيات الأوروبية

تصفيات كأس العالم، إنجلترا تتعادل سلبيًا مع ألبانيا في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل والصعوبات

عالم أزهري: برنامج "دولة التلاوة" جمع المصريين حول كتاب الله

دولة التلاوة الكبرى، أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية في مصر والعالم العربي

المزيد
الجريدة الرسمية