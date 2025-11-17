هل تناول اللحوم والألبان خطر على الصحة في ظل انتشار الحمى القلاعية؟

18 حجم الخط

حالة من ركود اللحوم والألبان والجبن القريش بسبب امتناع العديد من المواطنين عن شرائهم نتيجة انتشار الحمى القلاعية بين البقر والجاموس.

والحمى القلاعية من الأمراض المعدية المنتشرة بين الحيوانات فى وقتنا الحالى ما يؤدى إلى نفوق عدد ضخم من البقر والجاموس.

ما هى الحمى القلاعية؟

ويقول الدكتور أسامة أرميا طبيب بيطري، إن الحمى القلاعية مرض معدى هو يعنى متلازمة اليد والقدم والفم بين الحيوانات وهو غير المنتشر بين الأطفال، والحمى القلاعية تنتشر بين الحيوانات فقط ولا تنتقل إلى الإنسان وبالتالى لا ضرر من تناول اللحوم الحمراء بأنواعها والألبان والجبن القريش، لأن الحمى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان.

هل الحمى القلاعية انتقل للبشر عند تناول اللحوم

وأضاف أرميا، أن الحمى تؤثر على البقر والجاموس فقط ولا ينتقل الفيروس إلى اللبن فاللبن يكون آمن فهو يؤثر فقط على كمية اللبن التى ينتجها البقر أو الجاموس، ولكن عندما يتناوله الإنسان لا يؤثر باى شكل من الأشكال، وكذلك اللحوم الحمراء عندما يتم طهيها على النار يتم قتل أى فيروس أو ميكروب باللحم وبالتالى تناول اللحوم آمنة تماما ولا تنقل اى عدوى.

نصائح لتجنب أضرار الحمى القلاعية

وتابع، لزيادة الاطمئنان يمكن سلق اللحم لمدة 5 دقائق فقط ثم يتم التخلص من الماء ووضع ماء نظيف طهى اللحم بشكل عادى، وايضا يجب شراء اللحوم الحمراء من مصدر موثوق منه خاصة أن هناك تجار عندما تصاب الحيوانات لديهم وتمرض يذبحونها قبل نفوقها مباشرة، لذا يجب شراء اللحوم الحمراء من مكان موثوق منه لضمان سلامة أفراد الأسرة.

