أبو النصر: أسيوط خالية تماما من الحمى القلاعية بين الماشية

ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والمشروعات الخدمية والتنموية الجارية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشؤون المكتب الفني، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد عصامي مساعد مدير الأمن، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات وشركات المرافق والإدارات التنفيذية.

في مستهل الجلسة، أعرب محافظ أسيوط عن خالص تقديره لكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية على جهودهم الكبيرة في إنجاح انتخابات مجلس النواب 2025، التي عكست وعي أبناء المحافظة ومظاهر التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.

تأسيس أول ناد للذكاء الاصطناعي على مستوى محافظة أسيوط

وأعلن محافظ أسيوط عن بدء دراسة وإعداد خطة لتأسيس أول نادي للذكاء الاصطناعي على مستوى المحافظة، بهدف دعم شباب المحافظة من الطلاب والخريجين، وتنمية مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن النادي سيمثل منصة تدريبية متكاملة لإعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية، من خلال اشتراطات ومعايير قبول محددة تضمن الكفاءة والجدارة.

محافظة أسيوط خالية تمامًا من مرض الحمى القلاعية بين الماشية

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط خالية تمامًا من مرض الحمى القلاعية بين الماشية، مشيرًا إلى أن مديرية الطب البيطري تواصل تنفيذ حملات التحصين الدورية والمتابعة الميدانية للحفاظ على الثروة الحيوانية، ولم يتم تسجيل أي حالات اشتباه حتى تاريخه.

مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة

كما استعرض جهود المحافظة في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، مشيرًا إلى تنفيذ حملات يومية للتعقيم والترقيم بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وتكليف رؤساء المراكز والمدن بتوفير الدعم اللوجستي المطلوب لهذه الحملات، استجابةً لشكاوى المواطنين وحرصًا على سلامتهم.

وفيما يتعلق بملف رخص الإدارات الهندسية، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية للبت في طلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية الدورية واختيار عينات عشوائية من الملفات لمراجعتها ومحاسبة المقصرين، تحقيقًا لمبادئ الشفافية والانضباط الإداري وضمان سرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد اللواء أبو النصر على أهمية رفع كفاءة منظومة النظافة العامة واستدامة إزالة المخلفات، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمبادرات البيئية الهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والحد من التلوث البيئي، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في هذا المجال.

تجهيز صيدلية الإسعاف بجوار مستشفى المبرة

وفي قطاع الصحة، أعلن محافظ أسيوط الانتهاء من تجهيز صيدلية الإسعاف بجوار مستشفى المبرة لتقديم خدمات علاجية بأسعار تقل بنسبة 25% عن نظيراتها، مشيرًا إلى افتتاح فرع آخر بسور حديقة الفردوس يضم فرعًا للمصل واللقاح، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتيسير الحصول على الخدمات الطبية للمواطنين.

كما وجه محافظ أسيوط بضرورة صون المواقع الأثرية والتاريخية بالمحافظة مثل وكالة شلبي وحمام ثابت وقنطرة المجذوب، وإزالة التعديات المحيطة بها، مع التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار لترميم بعض المواقع التراثية والحفاظ على قيمتها التاريخية.

واستعرض محافظ أسيوط خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، أبرزها ملف التصالح في مخالفات البناء الذي بلغت نسبة إنجازه 99.10%، وملف المتغيرات المكانية الذي سجل نسبة 99%، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة وتقنين أوضاع أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات وتحقيق نسب إنجاز أعلى.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص 14 باكية للجمعيات الخيرية أسفل كوبري فيصل بحي غرب أسيوط بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لترويج منتجات الجمعيات وتوفير فرص عمل للشباب، كما اعتمد المجلس قبول عدد من التبرعات المقدمة لصالح المحافظة والمراكز والمدن وصندوق الخدمات والتنمية المحلية، وأعرب المحافظ عن تقديره للمساهمات المجتمعية التي تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة في دعم جهود التنمية بالمحافظة.

