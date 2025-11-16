تحصين 682 ألف رأس ماشية بالشرقية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع 

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أنه قامت المديرية بتحصين 682 ألف رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

الحملة القومية الثانية للتحصين

وذلك في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتي انطلقت أعمالها في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥م.

كما تم ترقيم وتسجيل ٤٣١٥ رأس ماشية قامت بتنفيذها180 لجنة على مدار الأسبوع الثالث من إنطلاق الحملة، لافتًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد المرضين.

١٦٥٤ ندوة وجولة إرشادية

وتم عقد ١٦٥٤ ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضى وتقليل الخسائر الناتجة عنهم.

التحصين فى المقار المعدة للجان

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للإستفادة من الحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وبدوره، أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين.

