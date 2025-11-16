الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحصين 682 ألف رأس ماشية بالشرقية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع 

تحصين 682 ألف رأس
تحصين 682 ألف رأس ماشية بالشرقية، فيتو 
18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أنه قامت المديرية بتحصين  682 ألف رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بيطري الشرقية يحصن 184 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الحملة القومية الثانية للتحصين

وذلك في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتي انطلقت أعمالها في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥م.

 كما تم ترقيم وتسجيل ٤٣١٥  رأس ماشية قامت بتنفيذها180 لجنة على مدار الأسبوع الثالث من إنطلاق الحملة، لافتًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد المرضين.

 ١٦٥٤ ندوة وجولة إرشادية

وتم عقد ١٦٥٤ ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضى وتقليل الخسائر الناتجة عنهم.

 التحصين فى المقار المعدة للجان 

 أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للإستفادة من الحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

بيطري الشرقية ينظم قافلة إلى قرية طويحر

وبدوره، أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرض الحمى القلاعية حمى الوآدي المتصدع بيطرى الشرقية محافظة الشرقية محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية الحمي القلاعية

مواد متعلقة

بيطري الشرقية يحصن 184 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

بيطري الشرقية ينظم قافلة إلى قرية طويحر

بيطري الشرقية يحصن 60 ألف طائر ضد الأنفلونزا

بيطري الشرقية يحصن 429 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الثالث للحملة

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، من هو الفنان شادي ألفونس؟

القبض على شادي ألفونس بحوزته مادة يُشتبه أنها مخدر الماريجوانا

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

مدير الـ"CIA" السابق يثير الجدل بعد اعترافه بشرب الحشيش بمصر، ونشطاء: ناقص تقول اسم الديلر (فيديو)

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

الجندي: العلم يفسّر الكون والدين يحدد غاية الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية