تحصين 1840 رأس ماشية بالفيوم ضد أمراض الحمى خلال أكتوبر الماضي

قال الدكتور وجدي مصطفى نايل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن إدارة الطب الوقائي بالمديرية حصنت خلال شهر أكتوبر الماضي 1840 رأس، منها 1012 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و828 حيوانًا ضد مرض حمى الوادي المتصدع، و7750 رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدي، و893 رأس أغنام، و27 رأس ماعز ضد جدري الضأن، و15157 من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة، وتحصين 2420 رأسا ضد حمى الثلاثة أيام، كما قامت إدارة الدواجن بعلاج 20028 طائرا، وتحصين عدد 235835 طائرا.

تحسين السلالات بالمحافظة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن إدارة التلقيح الصناعي بالمديرية، لقحت خلال الشهر نفسه 2655 رأس أبقار، و213 رأس جاموس، بإجمالي 2868 حيوانا، لتحسين السلالات بالمحافظة، كما نظمت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، 170 ندوة، وحملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية ووقايتها، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكيفية الوقاية منها.

أنشطة متنوعة

ولفت إلى أن إدارة المجازر والصحة العامة وقعت الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة، بإجمالي 2434 كيلو جرام من اللحوم، و8670 كيلو جراما من الدواجن، كما أن إدارة الرعاية والعلاج وقعت الكشف الطبي البيطري على 4120 حيوانًا، كما أن إدارة الخدمات امنت علي 346 حيوانًا، وتسجيل وترقيم 27 حيوانًا، واستخرجت 21 بطاقة تفتيش على 14 عيادة ومركز بيطري.

كما شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن خلال نفس الشهر، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 3683.5 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

