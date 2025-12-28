حصاد وفيات الفنانين 2025، آخرهم المخرجان داود عبد السيد وعمرو بيومي

18 حجم الخط

لم يكن عام 2025 عامًا عابرًا على الساحة الفنية، إذ حمل معه لحظات وداع مؤثرة لعدد من الفنانين الذين غابوا عن المشهد، بينما بقيت أعمالهم حاضرة في ذاكرة الجمهور، حيث غيب الموت عددًا من النجوم خلال عام 2025 ومن أبرزهم:

المخرج عمرو بيومي

ففي الساعات الأولى من صباح اليوم رحل المخرج عمرو بيومي عن عمر ناهز 63 عامًا بعد رحلة فنية زاخرة بالأفلام التسجيلية والروائية.

المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد

وأمس السبت، غيب الموت، المخرج المصري الكبير داود عبد السيد، أحد أبرز مخرجي السينما العربية في العقود الأخيرة، وصاحب الرؤية الفلسفية والواقعية الفريدة، وذلك بعد صراع مع المرض.

وعبد السيد، من مواليد القاهرة عام 1946، وهو رائد تيار "الواقعية الجديدة" في الثمانينيات والتسعينيات، ولقد تسبب خبر وفاته في حالة من الحزن بين محبي وعشاق الفن.

طارق الأمير

وتوفي في 24 ديسمبر الفنان طارق الأمير عن عمر ناهز 60 عامًا بعد صراع مع المرض، وكان سبب الوفاة أن عضلة القلب توقفت تمامًا في الساعات الأولى من صباح يوم الوفاة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

ويُعد طارق الأمير من الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في السينما المصرية، حيث شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي حققت صدى واسعًا وقت عرضها، وغالبًا ما جسد أدوارًا مساندة لكنها مؤثرة في سياق الأحداث.

ومن أبرز أعماله فيلم اللي بالي بالك وعوكل إلى جانب الفنان محمد سعد، كما شارك الفنان أحمد حلمي في فيلمي عسل أسود وصنع في مصر.

نيفين مندور

في 17 ديسمبر رحلت الفنانة نيفين مندور عن الحياة بعدما نشب حريق نشب داخل شقتها بمدينة الإسكندرية والتهم الحريق محتويات الشقة بشكل كامل، وكانت الفنانة الراحلة نائمة بمفردها لتتعرض لحالة اختناق أودت بحياتها.

وتسببت وفاة الفنانة نيفين مندور بشكل مفاجئ في صدمة كبيرة لأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، خاصة أنها لم تكن تعاني من أية أزمات صحية خلال الفترة الماضية.

سعيد مختار

في 8 ديسمبر رحل عن عالمنا في حادث مأساوي الفنان سعيد مختار، حيث كشفت التحقيقات، أن الفنان الراحل كان موجودا بأحد النوادي لرؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات، ولاحظ طليقته برفقة شخص آخر داخل سيارة، وعلم أنه مرتبط بها عرفيا، ونشبت مشاجرة بين الطرفين، ما أدى إلى مقتل الفنان سعيد مختار وإصابة زوج طليقته.

إسماعيل الليثي

في نوفمبر الماضي، خيم الحزن على الوسط الفني الشعبي إثر الإعلان عن وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي رحل متأثرا بإصابته بعد تعرضه لحادث سير أليم، وعرف الليثي بصوته المميز وأعماله التي لاقت قبولًا واسعًا لدى محبي الطرب الشعبي، حيث قدم مجموعة من الأغاني الناجحة طوال مشواره منها سألت كل المجروحين.

الفنان سيد صادق

ورحل الفنان سيد صادق عن عالمنا في أغسطس الماضي، عن عمر ناهز 80 عاما، ليفقد الوسط الفني أحد الوجوه التي ارتبطت بذاكرة الجمهور عبر أعماله المتنوعة في الدراما والسينما.

وجاء خبر وفاته ليشكل حالة من الحزن بين محبيه وزملائه، الذين ودعوا مسيرته الفنية بما حملته من حضور هادئ وأدوار تركت أثرا لدى المشاهدين.

الفنان أحمد رشوان

كانت نقابة المهن التمثيلية قد أعلنت عن وفاة الفنان أحمد رشوان في أغسطس الماضي، عن عمر يناهز 76 عامًا، وذلك بعد مسيرة فنية امتدت لعدة عقود، قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية التي رسخت اسمه في ذاكرة الجمهور.

الفنان لطفي لبيب

في 30 يوليو الماضي رحل عن عالمنا الفنان لطفي لبيب عن عمر ناهز 77 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة حافلة بالأعمال التي رسخت اسمه كأحد أبرز نجوم الأداء المميز في السينما والدراما والمسرح.

وشكل خبر وفاته صدمة وحزنا واسعا في الوسط الفني وبين جمهوره، الذي ارتبط بأدواره المتنوعة وحضوره الإنساني القريب من القلب.

المطرب محمد عواد

وفي يوليو الماضي رحل عن عالمنا المطرب محمد عواد جاء نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ناتجة عن ضعف شديد في عضلة القلب، حيث تعرض لتدهور صحي مفاجئ لم يمهله طويلًا.

الفنان شريف ليلة

في 13 مايو الماضي أعلن نجل الفنان شريف ليلة وفاة والده عبر حسابه على موقع فيس بوك بشكل مفاجئ، وشريف ليلة من أبرز النجوم المألوفة لدى الجمهور ومن أشهر مشاركته الفنية فيلم أسماء، ومسلسل حكايات بنات، ومسلسل لعبة إبليس في عام 2015، ومسلسل شبر ميه في عام 2019، ومسلسل أهو ده اللي صار في عام 2019.

الفنان نعيم عيسى

ودع الوسط الفني في 5 مايو الماضي الفنان نعيم عيسى عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع مع المرض، ويعد نعيم عيسى من نجوم المسرح الذين تركوا بصمة مميزة، ولعل أبرز الأعمال المسرحية التي شارك في بطولتها، مسرحية “ريا وسكينة” و"المتزوجون" و“الواد سيد الشغال” و“فارس بني خيبان” وغيرها.

وقدم نعيم عيسى بعض الأدوار التي يتذكرها الجمهور في الأعمال السينمائية، حيث شارك في العديد من الأفلام السينمائية مع الفنان عادل إمام، ومن بينها فيلم “رمضان فوق البركان” و“خلي بالك من عقلك” و“الهلفوت” و"كراكون في الشارع" و“المتسول” و“مين فينا الحرامي.

وكان آخر عمل فني شارك فيه الفنان نعيم عيسى هو فيلم “حسن دليفرلي” الذي تم إنتاجه عام 2016.

الفنان سليمان عيد

في 18 أبريل الماضي، رحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ونُقل إلى مستشفى بالإسعاف وتوفي به، وبرحيله، فقد الوسط الفني أحد الفنانين الذين تركوا بصمة خاصة بأدوارهم الكوميدية، إذ ارتبط اسمه بحضور خفيف الظل وأداء صادق جعله قريبًا من الجمهور، وشارك على مدار مشواره في عدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية التي رسخت مكانته كأحد الوجوه المألوفة والمحببة على الشاشة.

الفنان إحسان الترك

في مارس الماضي رحل عن عالمنا، الفنان، إحسان الترك، وذلك بعد صراع مع المرض، وكانت الحالة الصحية، للفنان إحسان الترك، تراجعت في أيامه الأخيرة، وكانت أحدث أعمال إحسان الترك الفنية هو مشاركته في فيلم تاج لـ الفنان تامر حسني، الذي تم عرضه عام 2023.

الفنان صالح العويل

في فبراير الماضي، رحل عن عالمنا الفنان صالح العويل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 78 عاما، ليفقد الوسط الفني أحد الوجوه التي قدمت حضورًا هادئًا وأدوارًا مميزة على مدار مسيرته الفنية.

الفنان حسن مظهر

في 27 يناير الماضي، رحل عن عالمنا الفنان حسن مصطفى مظهر، عن عمر يناهز 45 عاما، والفنان الراحل حسن مصطفى مظهر من مواليد 1980، بدأ نشاطه الفني في فى منتصف التسعينيات، حيث شارك في الجزء الرابع من مسلسل ليالى الحلمية، وشارك في عدد من الأفلام في السينما المصرية منها، حرب الفراولة عام 1994، الجراج عام 1995، امرأة وخمسة رجال عام 1997، القبطان عام 1997.

الفنان فكري صادق

في 17 يناير رحل عن عالمنا الفنان الكبير فكري صادق، بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة الأيام الماضية، ولقد تخرج الراحل من معهد الفنون المسرحية، وكانت بداياته في فترة السبعينيات، حيث شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون منها مسرحية (أزواج بلا ماضي) عام 1975، وفيلم (صور ممنوعة) عام 1972، توالت أعماله بعد ذلك ومن أبرزها (امرأتان ورجل، زمن عماد الدين، المرافعة).

منى أبو الفتوح

في 6 يناير الماضي رحلت عن عالمنا الفنانة منى أبو الفتوح وهي ممثلة مصرية، كانت بدايتها خلال فترة الثمانينيات، حيث شاركت في العديد من الأعمال منها، البنات عايزه ايه، امرأتان ورجل، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون، كما كانت أشهر أعمالها الفرح، يوميات ونيس.

