نقيب الفلاحين: الحمى القلاعية ليست جديدة واللحوم في الأسواق آمنة 100%

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الحمى القلاعية ليست مرضًا جديدًا على مصر، مشيرًا إلى أن المتحور الحالي هو نفس الفيروس القديم الذي يظهر بين الحين والآخر في بعض المحافظات، خصوصًا في مناطق الوجه البحري.

وقال أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة MBC مصر، إن مرض الحمى القلاعية موجود منذ سنوات طويلة، لكنه يظهر بصورة محدودة وغير مقلقة، مضيفًا أن التعامل معه أصبح روتينيًا لدى الأطباء البيطريين.

اللحوم في الأسواق تحت رقابة صارمة

وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة شراء اللحوم من مصادر موثوقة ومعروفة، موضحًا أن الرقابة في المجازر والسلخانات كافية لمنع أي لحوم فاسدة من الوصول إلى المستهلكين.

وأضاف: "لا يمكن لأي لحمة مذبوحة داخل السلخانة أن تُعرض فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات، لأن هناك رقابة بيطرية دقيقة على الذبح والتداول".

لا خطر على صحة المواطنين

وأوضح أبو صدام أن اللحوم الحمراء المعروضة في الأسواق آمنة بنسبة 100%، مطمئنًا المواطنين بأنه لا يوجد أي خطر صحي من تناول اللحوم، سواء وُجد المرض بين الماشية أم لا، ما دام يتم الشراء من محال موثوقة تخضع للرقابة البيطرية.

