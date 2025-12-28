قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفيان باليوم العالمي للإعاقة

18 حجم الخط

نظمت هيئة قضايا الدولة، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، احتفالية نوعية تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت ندوة حوارية غنية ومعرضًا لإبداعات ومواهب هذه الفئة الغالية.

جسّد المعرض، الذي شارك فيه أكثر من 25 عارضًا من ذوي الإعاقة، قوة الإرادة والإتقان، من خلال عرض مجموعة متميزة من المنتجات والمشغولات اليدوية التي شملت الملابس، والمنتجات الجلدية والخشبية، والأكسسوارات، والمنسوجات، والخزف، والصدف، والعطور، والتي لفتت الأنظار بجودة صنعها وبراعة تصميمها.

شهد الفعاليات حضورًا قياديًا رفيعًا برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب كوكبة من مستشاري وقيادات الهيئة والمجلس، ضمت كل من:

المستشار حسن أبو رحاب نائب رئيس الهيئة رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة.

المستشار أيمن هلال نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبحاث القانونية والنشر والمجلة.

المستشار أحمد خليل نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.

المستشار أحمد حسن نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة الشئون الإدارية والموارد البشرية.

المستشار محمد عامر نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة شئون مقرات الهيئة.

المستشارة مى مروان رئيس إدارة شئون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة.

المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعددًا من قيادات الهيئة والمجلس.

وفي كلمته، رحب المستشار الدكتور حسين مدكور بالتعاون البناء مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن "هذه الاحتفالية تمثل محطةً هامة للتأكيد على أن دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو حق أصيل وواجب وطني ومسئولية مشتركة". وأضاف أن المجتمع القوي هو من "يفتح المجال أمام جميع أبنائه للمشاركة الفعالة دون تمييز"، مشيرًا إلى أن الفعالية تهدف إلى تكريم أبناء الهيئة المتفوقين من ذوي الإعاقة وأسرهم، "تأكيدًا على حرص الهيئة لترسيخ ثقافة التقدير ودعم النماذج الإيجابية الملهمة". ووجه رسالة بأنهم "شركاء أصيلون في بناء الوطن".

من جانبها، وجهت الدكتورة إيمان كريم الشكر والتقدير لرئيس هيئة قضايا الدولة على اهتمامه المباشر ودعمه لتنظيم هذه الاحتفالية، التي "ترسل رسالة واضحة بأن التميز لا يعرف عائقًا". وأشادت بقرار الهيئة "التعاقد مع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة"، معتبرةً أنه "إيمان حقيقي بمبدأ الدمج وترجمة عملية للدستور". وأكدت على دور مثل هذه المعارض في "تعزيز الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي، وتغيير النظرة المجتمعية لإثبات أن الأشخاص ذوي الإعاقة فاعلون وقادرون".

كما أكد المستشار حسن أبو رحاب، رئيس نادي قضايا الدولة، أن "الاختلاف قوة"، وأن الهيئة ملتزمة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة دامجة وداعمة لطاقاتهم الإبداعية.

يأتي هذا الحدث في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة قضايا الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في أكتوبر الماضي، والذي يهدف إلى تهيئة بيئة عمل داعمة، وتعزيز التعاون المشترك في الأنشطة والبرامج التدريبية والتوعوية التي تخدم الطرفين وتحقق المصلحة العامة.

