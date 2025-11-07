الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الزراعة: 3 ملايين جرعة للقاحي الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
18 حجم الخط

 كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة جهود الحملة القومية الجارية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم حتى الآن  تحصين ما يزيد على 1.5 مليون رأس ماشية، بإجمالي جرعات تجاوز 3 ملايين جرعة من لقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرياتها بجميع المحافظات، وجميع المعاهد المعنية بالصحة والثروة الحيوانية لتحصين الماشية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحمايتها من الأمراض الوبائية، ودعم المربين، خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة أن تغطي حملات التحصين جميع محافظات الجمهورية، والقرى والنجوع وأسواق ومزارع الماشية، فضلا عن مواصلة إجراءات التقصي وتطهير الأسواق، وتقديم كافة سبل الدعم للمربين، لحماية الثروة الحيوانية في مصر، فضلا عن توفير كافة كميات اللقاحات لضمان التغطية الشاملة، مع تكثيف جهود توعية المربين بأهمية هذا الإجراء.

من جهته أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملة تُنفذ وفق خطة علمية دقيقة وتغطية جغرافية شاملة لكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الحملة القومية للتحصين ثلاث مرات في العام، كإجراء استباقي ووقائي، لحماية الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن اللقاحات المستخدمة ذات كفاءة عالية ومُنتجة محليًا، وتخضع لرقابة صارمة لضمان فعاليتها، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو رفع مستويات المناعة لحماية رؤوس الماشية (الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز) كركيزة أساسية للأمن الغذائي.

وشدد رئيس الهيئة، على أن جهودها تتصاعد لمواجهة تحديات فصل الشتاء، حيث يتم تكثيف حملات التقصي الوبائي النشط لاكتشاف أي بؤر مرضية محتملة بشكل مبكر وعزلها، موضحا أن اللجان البيطرية المتنقلة لا تكتفي بالتحصين، بل تقوم أيضًا بتنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات لإنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة، إلى جانب توعية المربين بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للتعامل مع التقلبات الجوية وحماية الحيوانات من الأمراض الموسمية الأخرى.

كما أكد أن الوضع تحت التحكم والسيطرة، وان الهيئة ومديرياتها في المحافظات على تواصل دائم وتواجد مستمر مع المربين في الأسواق والمزارع، وكافة اماكن تجمع الحيوانات.

من جانبها، ناشدت وزارة الزراعة جميع المربين بضرورة الاستجابة الفورية والتعاون الكامل مع الفرق البيطرية الميدانية المنتشرة في القرى والأسواق، لضمان تحصين حيواناتهم والحد من أي خسائر اقتصادية.

كما طمأنت الوزارة المواطنين بأن الوضع الوبائي تحت السيطرة، مشددة على أن اللحوم  المطروحة في الأسواق آمنة تمامًا شريطة أن تكون من مصادر موثوقة ومذبوحة داخل المجازر الرسمية الخاضعة للكشف البيطري الكامل. 

وأكدت الهيئة على تفعيل الخط الساخن الموحد (19561) لتلقي أي استفسارات أو بلاغات أو طلب المساعدة والدعم للمربين على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثروة الحيوانية الثروة الحيوانية في مصر استصلاح الأراضي الزراعة واستصلاح الاراضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

مواد متعلقة

الزراعة تصدر 774 ترخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

لتلاعبهم في الأسمدة، وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية للنيابة العامة

الحملة القومية للنهوض بالقمح تعلن خطتها لزيادة الإنتاجية ومواجهة تحديات المقننات المائية والتغيرات المناخية

وزير الزراعة يتفقد كبرى شركات إنتاج التقاوي بالأردن

إطلاق تجريبي باستخدام التابلت لرصد التعديات على منظومة المياه بالسويس

"الزراعة" تستعد لزيادة إنتاج القمح في الموسم الجديد

بعد رفضه من الزراعة، مبتكر قمح عرابي يطالب بتشكيل لجنة تسجيل محايدة بإشراف جهاز مستقبل مصر

الزراعة: إنتاج 8 ملايين جرعة من لقاح العترة الجديدة للحمى القلاعية وتحصين 4 ملايين رأس ماشية

الأكثر قراءة

النيابة تكشف تفاصيل جديدة في مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان على يد مسجل خطر

انخفاض كبير في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (بث مباشر)

تدهور حالة إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروع وزوجته تنهار داخل المستشفى (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

محطة بشتيل للسكك الحديدية في أرقام (إنفوجراف)

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

إصابة 54 شخصا في انفجار مسجد بالعاصمة الإندونيسية خلال صلاة الجمعة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الأولى لزيادة الرزق والبركة في الأولاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية