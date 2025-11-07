الزراعة: 3 ملايين جرعة للقاحي الحمى القلاعية والوادي المتصدع

18 حجم الخط

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة جهود الحملة القومية الجارية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم حتى الآن تحصين ما يزيد على 1.5 مليون رأس ماشية، بإجمالي جرعات تجاوز 3 ملايين جرعة من لقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرياتها بجميع المحافظات، وجميع المعاهد المعنية بالصحة والثروة الحيوانية لتحصين الماشية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحمايتها من الأمراض الوبائية، ودعم المربين، خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة أن تغطي حملات التحصين جميع محافظات الجمهورية، والقرى والنجوع وأسواق ومزارع الماشية، فضلا عن مواصلة إجراءات التقصي وتطهير الأسواق، وتقديم كافة سبل الدعم للمربين، لحماية الثروة الحيوانية في مصر، فضلا عن توفير كافة كميات اللقاحات لضمان التغطية الشاملة، مع تكثيف جهود توعية المربين بأهمية هذا الإجراء.

من جهته أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملة تُنفذ وفق خطة علمية دقيقة وتغطية جغرافية شاملة لكافة محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الحملة القومية للتحصين ثلاث مرات في العام، كإجراء استباقي ووقائي، لحماية الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن اللقاحات المستخدمة ذات كفاءة عالية ومُنتجة محليًا، وتخضع لرقابة صارمة لضمان فعاليتها، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو رفع مستويات المناعة لحماية رؤوس الماشية (الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز) كركيزة أساسية للأمن الغذائي.

وشدد رئيس الهيئة، على أن جهودها تتصاعد لمواجهة تحديات فصل الشتاء، حيث يتم تكثيف حملات التقصي الوبائي النشط لاكتشاف أي بؤر مرضية محتملة بشكل مبكر وعزلها، موضحا أن اللجان البيطرية المتنقلة لا تكتفي بالتحصين، بل تقوم أيضًا بتنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات لإنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة، إلى جانب توعية المربين بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للتعامل مع التقلبات الجوية وحماية الحيوانات من الأمراض الموسمية الأخرى.

كما أكد أن الوضع تحت التحكم والسيطرة، وان الهيئة ومديرياتها في المحافظات على تواصل دائم وتواجد مستمر مع المربين في الأسواق والمزارع، وكافة اماكن تجمع الحيوانات.

من جانبها، ناشدت وزارة الزراعة جميع المربين بضرورة الاستجابة الفورية والتعاون الكامل مع الفرق البيطرية الميدانية المنتشرة في القرى والأسواق، لضمان تحصين حيواناتهم والحد من أي خسائر اقتصادية.

كما طمأنت الوزارة المواطنين بأن الوضع الوبائي تحت السيطرة، مشددة على أن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة تمامًا شريطة أن تكون من مصادر موثوقة ومذبوحة داخل المجازر الرسمية الخاضعة للكشف البيطري الكامل.

وأكدت الهيئة على تفعيل الخط الساخن الموحد (19561) لتلقي أي استفسارات أو بلاغات أو طلب المساعدة والدعم للمربين على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.