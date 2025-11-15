السبت 15 نوفمبر 2025
رياضة

أزمة في معسكر فرنسا بسبب تدليل مبابي

أثارت مغادرة كيليان مبابي لمعسكر المنتخب الفرنسي، وعدم السفر إلى باكو لمواجهة أذربيجان، الكثير من ردود الفعل السلبية في بلاده.

وعاد مبابي إلى مدريد بداعي العلاج من التهاب بالكاحل، لكن وسائل إعلام فرنسية، ومنها شبكة RMC شككت في أنها "إصابة دبلوماسية" لإعفائه من اللقاء الأخير بالتصفيات الأوروبية، لينعم بقسط من الراحة.

وأكّد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، معاناة مبابي من ألم في كاحله الأيمن، وأنه يحتاج لمزيد من الفحوصات الطبية التي سيُجريها في مقر ناديه ريال مدريد.

وأكد لاعب فرنسا السابق جيروم روثن، في برنامجه Rothen s'enflamme على RMC، بأن لاعب ريال مدريد "يحظى بمعاملة تفضيلية" في تشكيلة "الديوك".

وقال روثن: "ما زلت مقتنعًا بأن بعض اللاعبين قد سئموا من هذه المعاملة التفضيلية"، وسط تساؤلات حول ادعاء الإصابة لتجنب السفر إلى باكو والعودة إلى ناديه.

وأضاف: "كنا نسأل أنفسنا السؤال نفسه في الدقيقة 80، عندما كانت النتيجة 4-0، من سيتظاهر بالإصابة لتجنب الذهاب إلى باكو، إنه قائد المنتخب الفرنسي، ويحظى بمعاملة خاصة".

ويعتقد روثن أن زملاء مبابي سيذهبون لمواجهة أذربيجان "غير متحمسين" لهذه المباراة "التي لا أهمية لها" على حد قوله، وأضاف: "عندما تتأهل، لا توجد مشكلة، ولكن عندما تتعقد الأمور قد تسبب قرارات كهذه مشاكل بغرفة الملابس".

 

مبابي حسم تأهل فرنسا لكأس العالم 2026 عقب فوز 4-0 على أوكرانيا الخميس الماضي، بتسجيله هدفين بجانب تمريرة حاسمة، ليصل نجم ريال مدريد إلى 400 هدف في مسيرته.

