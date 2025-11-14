الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استبعاد كليان إمبابي من منتخب فرنسا

مبابي
مبابي
18 حجم الخط

أعلن منتخب فرنسا، عودة كيليان مبابي قائد المنتخب، إلى ريال مدريد بسبب معاناته من إصابة.

منتخب فرنسا تأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على أوكرانيا 4-0، في الجولة الخامسة من التصفيات، على ملعب بارك دي برانس، مساء أمس الخميس.

وأفاد الاتحاد الفرنسي، أنه لا يزال كيليان مبابي يعاني من التهاب في كاحله الأيمن، ويحتاج إلى مزيد من الفحوصات، سيخضع لهذه الفحوصات اليوم في مدريد.

وقاد كيليان مبابي، فرنسا في مباراة أوكرانيا، حيث سجّل هدفين وصنع آخر، ليقود منتخب بلاده لضمان بطاقة التأهل المباشر دون الحاجة للملحق.

ويلعب منتخب فرنسا أمام أذربيجان يوم الأحد المقبل في الجولة العاشرة بتصفيات كأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرنسا مبابي أخبار كيليان مبابي

مواد متعلقة

بعد قفزه إلى الوصافة، كم هدفا يفصل مبابي عن لقب الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا؟

مبابي يقود هجوم فرنسا ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

وصول بعثة منتخب الناشئين لملعب مواجهة سويسرا بكأس العالم تحت 17 عاما (صور)

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

الشيخ الشعراوي يجيب عن السؤال الشائع: هل اليوم في ميزان الله كاليوم عند الإنسان؟

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

المزيد
الجريدة الرسمية