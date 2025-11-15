كريستيانو رونالدو يترك معسكر البرتغال ويعود للسعودية

18 حجم الخط

أكدت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال سيغيب عن احتفالات بلاده حال حسم التأهل لكأس العالم.

ويغيب رونالدو عن مباراة البرتغال الافتتاحية في كأس العالم 2026، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام جمهورية أيرلندا في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

وأفادت صحيفة Abola البرتغالية في تقرير بأن رونالدو غادر معسكر البرتغال، ولن يكون حاضرًا للمباراة الحاسمة ضد أرمينيا من الملعب.

وقالت الصحيفة إنه من المنتظر عودة رونالدو إلى السعودية لبدء الاستعداد بشكل مبكر لمباراة النصر المقبلة ضد الخليج يوم 23 نوفمبر.

ويستمتع النصر ببداية مثالية في دوري روشن السعودي، وفاز في أول 8 جولات، وينفرد بصدارة المسابقة برصيد 24 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني.

ووفق تقرير صحيفة "أبولا" فإن قرار عقوبة كريستيانو رونالدو سيصدر في بداية ديسمبر، عقب اجتماع لجنة الانضباط في الفيفا الذي ينعقد بعد انتهاء التوقف الدولي.

العقوبة المتوقعة قد تصل إلى مباراتين، ما يعني غياب رونالدو عن مواجهة أرمينيا في بورتو، إضافة إلى احتمالية غيابه عن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026 حال تأهل البرتغال مباشرة.

وفي حال خوض الملحق، سيغيب عن مباراة الذهاب في تلك المرحلة.

وتشير لوائح فيفا إلى إمكانية فرض عقوبة تصل إلى 3 مباريات في حالات الاعتداء أو الضرب بالمرفق أو العض أو البصق، لكن كل حالة تُقيّم بشكل منفصل، وغالبًا ما تقتصر العقوبة على مباراتين في مثل هذه الأحداث.

التقارير أوضحت أن إعلان العقوبة سيكون في الأسبوع الأول من ديسمبر، بالتزامن مع استعداد فيفا لإجراء قرعة كأس العالم في الخامس من الشهر نفسه.

منتخب البرتغال كان قد سقط أمام منتخب أيرلندا (2-0)، الخميس الماضي، ليتأجل حسم تأهل فريق كريستيانو رونالدو إلى كأس العالم للجولة الختامية.

جاءت الواقعة بعد احتكاك قوي بين رونالدو ومدافع إيبسويتش تاون دارا أوشيا، قبل أن يقرر الحكم تغيير البطاقة من صفراء إلى حمراء بعد العودة لتقنية الفيديو.

مع تأكد غياب النجم البرتغالي عن المواجهة الأخيرة للتصفيات أمام أرمينيا، تتجه الأنظار إلى قرار لجنة الانضباط بشأن إمكانية تمديد الإيقاف.

ويواجه منتخب البرتغال منتخب أرمينيا، في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، مساء غد الأحد، لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

