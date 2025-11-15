الأمن يكشف ملابسات مشاجرة طريق وادي النطرون

18 حجم الخط

كشفت أجهزة بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة بالسير برعونة ومحاولة الاصطدام بسيارة قيادة زوجها بأحد طرق محافظة البحيرة.

تفاصيل الواقعة

وتبين من الفحص أن الواقعة حدثت بتاريخ 17 أكتوبر الماضى، وتلقى قسم شرطة وادى النطرون بالبحيرة بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين قائدى سيارتين – أحدهما زوج القائمة على النشر، وكلاهما مقيمان بمحافظة القاهرة – حول أولوية المرور أثناء سيرهما بأحد الطرق السريعة بدائرة القسم.

الإجراءات القانونية

أبدى الطرفان رغبتهما فى الصلح فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات.



