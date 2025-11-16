تريزيجيه يتحدث عن أزمة ضربة الجزاء بمباراة الزمالك ورسالة بن شرقي له

18 حجم الخط

حرص محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي على تقديم واجب العزاء للفقيد محمد صبري نجم نادي الزمالك الذي وافته المنية الجمعة الماضي إثر حادث مروع.

وقال تريزيجيه في برنامج الكورة مع فايق عبر قناة ام بي سي مصر 2: "أقدم التعازي في وفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق".

وعن ضربة جزاء مباراة الزمالك قال: "احنا اتربينا في الأهلي على تحمل الضغوطات وتعودت في النادي الأهلي منذ الصغر على تحمل المسئولية وكنت واثقا من تسجيلها وماتخيلتش إنها تضيع".



وتابع: "ركلة الجزاء أمام الزمالك كنت أنا المسدد الأول واللاعبين في الملعب دعموني وأشرف بن شرقي قال لي قبل تسديد ركلة الجزاء أمام الزمالك في الدوري: "ربنا يعينك يا أخويا".

وأشار: "كنت واثقا من تسجيل ركلة الجزاء أمام الزمالك، مجاش في بالي إنها تضيع".

ويواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، بعد ‏إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي في نهائي كأس ‏السوبر المصري.‏

ويؤدي حسين الشحات، لاعب الفريق، برنامجه التأهيلي على إثر الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية خلال وقت سابق، لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.‏

‏وعاد الفريق لاستئناف تدريباته اليوم السبت، بعد أن قام الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب الفوز ببطولة السوبر المصري.‏

