الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تريزيجيه يتحدث عن أزمة ضربة الجزاء بمباراة الزمالك ورسالة بن شرقي له

تريزيجيه، فيتو
تريزيجيه، فيتو
18 حجم الخط

حرص محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي على تقديم واجب العزاء للفقيد محمد صبري نجم نادي الزمالك الذي وافته المنية الجمعة الماضي إثر حادث مروع.

وقال تريزيجيه في برنامج الكورة مع فايق عبر قناة ام بي سي مصر 2: "أقدم التعازي في وفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق".

وعن ضربة جزاء مباراة الزمالك قال: "احنا اتربينا في الأهلي على تحمل الضغوطات وتعودت في النادي الأهلي منذ الصغر على تحمل المسئولية وكنت واثقا من تسجيلها وماتخيلتش إنها تضيع".
 

 

وتابع: "ركلة الجزاء أمام الزمالك كنت أنا المسدد الأول واللاعبين في الملعب دعموني وأشرف بن شرقي قال لي قبل تسديد ركلة الجزاء أمام الزمالك في الدوري: "ربنا يعينك يا أخويا".

وأشار: "كنت واثقا من تسجيل ركلة الجزاء أمام الزمالك، مجاش في بالي إنها تضيع".

 

ويواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، بعد ‏إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي في نهائي كأس ‏السوبر المصري.‏

 

ويؤدي حسين الشحات، لاعب الفريق، برنامجه التأهيلي على إثر الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية خلال وقت سابق، لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.‏

‏وعاد الفريق لاستئناف تدريباته اليوم السبت، بعد أن قام الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام، عقب الفوز ببطولة السوبر المصري.‏

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه النادي الأهلي محمد صبري الزمالك

مواد متعلقة

اليونان يفوز على إسكتلندا 3-2 في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

أحمد رمزي: محمد صبري كان متواضعا وهذا وقت التكاتف مع أسرته

مصدر: المقابل المادي سيحسم انتقال حامد حمدان لـ الأهلي أو الزمالك

بيراميدز يواصل استعداداته لمواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال أفريقيا (صور)

تصفيات كأس العالم، اليونان تتقدم على اسكتلندا بهدف في الشوط الاول

تعادل مودرن سبورت وإنبي وديا 1-1 (صور)

المصري يؤدي مرانه بمعسكر الأكاديمية البحرية استعدادا لمواجهة كايزر شيفز (صور)

بوركينا فاسو تطيح بألمانيا من كأس العالم للناشئين وتضرب موعدا مع أوغندا

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، منتخب سويسرا يتعادل 1-1 مع السويد في الشوط الأول

الإعلامي أحمد سالم يحتفل بعقد قرانه

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب بـ"الشوم" في المنيا

تحديد مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

خدمات

المزيد

تعرف على كيفية التظلم على وقف الدعم النقدي في القانون الجديد

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بكثرة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية