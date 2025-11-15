المصري يؤدي مرانه بمعسكر الأكاديمية البحرية استعدادا لمواجهة كايزر شيفز (صور)

السبت 15 نوفمبر 2025
أدى فريق المصري البورسعيدي مرانه مساء اليوم السبت على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد استعدادا لمباراته أمام كايزر شيفز الجنوب أفريقي بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة المصري وكايزر شيفز

تقام المباراة ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.

 

 

المصري لفريق دكرنس في دور الـ32 في كأس مصر 


وأسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم  2026/2025 والتي أقيمت ظهر اليوم السبت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم عن ملاقاة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لنظيره فريق دكرنس  - أحد أندية دوري القسم الثاني.

هذا وقد جاءت القرعة بالكامل على النحو التالي:

الزمالك &  بلدية المحلة.
سيراميكا كليوباترا & أبو قير للأسمدة.
طلائع الجيش & السكة الحديد.
الاتحاد السكندري & كهرباء الإسماعيلية.
حرس الحدود & الإسماعيلي.
سموحة & غزل المحلة.
زد & ألو ايجيبت.
المصري & دكرنس
الأهلي & المصرية للاتصالات.
فاركو &  تليفونات بني سويف.
البنك الأهلي & بور فؤاد.
إنبي & المقاولون العرب.
بتروجيت & وادي دجلة.
مودرن سبورت & القناة.
الجونة & بترول أسيوط.
بيراميدز & مسار.

الجريدة الرسمية