اليونان يفوز على إسكتلندا 3-2 في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

فاز منتخب اليونان على نظيره منتخب إسكتلندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب جورجيوس كارايسكاكيس ضمن الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة اليونان ضد إسكتلندا

أحرز ثلاثية منتخب اليونان انستاسيوس في الدقيقة 7 و57 وكريستيوس في الدقيقة 63.

وأحرز ثنائية إسكتلندا بين دوك وريان كريستي في الدقيقة 65 و70

تعرض انستاسيوس لاعب اليونان للطرد في الدقيقة 84

مباراة اليونان وإسكتلندا



ويحتل منتخب إسكتلندا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط وارتفع رصيد اليونان إلى 6 نقاط.

مباراة اليونان وإسكتلندا



وبدأ المنتخب اليوناني في تحسين وضعه في جدول التصفيات وإحياء آماله في المنافسة.

أما المنتخب الإسكتلندي، فيسعى لتأكيد عروضه القوية خلال التصفيات والاقتراب خطوة إضافية من بطاقة التأهل.

