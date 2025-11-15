الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد رمزي: محمد صبري كان متواضعا وهذا وقت التكاتف مع أسرته

محمد صبري
محمد صبري
18 حجم الخط

أكد أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق، أن وفاة محمد صبري كان صدمة للجميع، مشددا على أن الراحل كان محبوبا من الجميع.

 

وفاة محمد صبري

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صبري كان إنسان جميل ومتواضع ولا أستطيع وصف مدى الحزن في قلبي بسبب وفاته، ويجب أن نهتم بأسرته بعد رحيله".

وأضاف: "هذا وقت التكاتف مع أسرة محمد صبري، ونادي الزمالك قيمة كبيرة لنا جميعا والشعب الكويتي يعشق نادي الزمالك".

وأوضح: "أتمنى أن نكون أسرة واحدة ويد واحدة، وأنا أعشق محمد صبري وعلى الرغم من أنه كان نجما كبيرا إلا أنه كان متواضع للغاية".

وفاة محمد صبري

وتوفي محمد صبري اثر حادث مروع في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية حيث كان الراحل يقود سيارته بالتجمع الخامس وحسب المعاينة الأولية، فقد صبري السيطرة على السيارة مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة تسببت في الحادث حيث تهشمت مقدمة السيارة بالكامل، ما تسبب في وفاة اللاعب في الحال قبل وصول الإسعاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صبري وفاة محمد صبري احمد رمزي قناة نادي الزمالك الزمالك نادي الزمالك

مواد متعلقة

بيراميدز يواصل استعداداته لمواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال أفريقيا (صور)

تصفيات كأس العالم، اليونان تتقدم على اسكتلندا بهدف في الشوط الاول

تعادل مودرن سبورت وإنبي وديا 1-1 (صور)

المصري يؤدي مرانه بمعسكر الأكاديمية البحرية استعدادا لمواجهة كايزر شيفز (صور)

بوركينا فاسو تطيح بألمانيا من كأس العالم للناشئين وتضرب موعدا مع أوغندا

كأس العالم للناشئين، منتخب بوركينا فاسو يتقدم على ألمانيا بهدف في الشوط الأول

طاقم حكام سوداني لمباراة بيراميدز وريفرز النيجيري

كاف يحدد موعد مباراة بيراميدز وريفرز في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، منتخب سويسرا يتعادل 1-1 مع السويد في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

الإعلامي أحمد سالم يحتفل بعقد قرانه

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

دموع الأخلاق والروحانية، المتسابق عبد الله يبكي بعد خسارته في «دولة التلاوة» (فيديو)

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

تحديد مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بكثرة الرزق

لحظات روحانية مميزة بصوت محمد أبو العلا في «دولة التلاوة» (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية