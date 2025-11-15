أحمد رمزي: محمد صبري كان متواضعا وهذا وقت التكاتف مع أسرته

18 حجم الخط

أكد أحمد رمزي، نجم الزمالك السابق، أن وفاة محمد صبري كان صدمة للجميع، مشددا على أن الراحل كان محبوبا من الجميع.

وفاة محمد صبري

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صبري كان إنسان جميل ومتواضع ولا أستطيع وصف مدى الحزن في قلبي بسبب وفاته، ويجب أن نهتم بأسرته بعد رحيله".

وأضاف: "هذا وقت التكاتف مع أسرة محمد صبري، ونادي الزمالك قيمة كبيرة لنا جميعا والشعب الكويتي يعشق نادي الزمالك".

وأوضح: "أتمنى أن نكون أسرة واحدة ويد واحدة، وأنا أعشق محمد صبري وعلى الرغم من أنه كان نجما كبيرا إلا أنه كان متواضع للغاية".

وتوفي محمد صبري اثر حادث مروع في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية حيث كان الراحل يقود سيارته بالتجمع الخامس وحسب المعاينة الأولية، فقد صبري السيطرة على السيارة مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة تسببت في الحادث حيث تهشمت مقدمة السيارة بالكامل، ما تسبب في وفاة اللاعب في الحال قبل وصول الإسعاف.

