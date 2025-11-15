تعادل مودرن سبورت وإنبي وديا 1-1 (صور)

18 حجم الخط

تعادل فريق مودرن سبورت بقيادة مجدي عبد العاطي مع نظيره فريق إنبي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت في إطار الاستعدادات لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة مودرن سبورت وانبي

موعد مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلي

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق البنك الأهلي بالجولة ال١٤ من مسابقه الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السلام.

قرعة دور الـ32 في كأس مصر



واجريت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2026/2025 ظهر اليوم السبت بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم

جاءت القرعة بالكامل على النحو التالي:

الزمالك & بلدية المحلة.

سيراميكا كليوباترا & أبو قير للأسمدة.

طلائع الجيش & السكة الحديد.

الاتحاد السكندري & كهرباء الإسماعيلية.

حرس الحدود & الإسماعيلي.

سموحة & غزل المحلة.

زد & ألو ايجيبت.

المصري & دكرنس

الأهلي & المصرية للاتصالات.

فاركو & تليفونات بني سويف.

البنك الأهلي & بور فؤاد.

إنبي & المقاولون العرب.

بتروجيت & وادي دجلة.

مودرن سبورت & القناة.

الجونة & بترول أسيوط.

بيراميدز & مسار.

