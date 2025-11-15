تصفيات كأس العالم، اليونان تتقدم على اسكتلندا بهدف في الشوط الاول

18 حجم الخط

تقدم منتخب اليونان علي نظيره منتخب إسكتلندا بهدف دون رد في الشوط الاول علي ملعب جورجيوس كارايسكاكيس ضمن الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

احرز هدف منتخب اليونان انستاسيوس في الدقيقة 7

مباراة اليونان وإسكتلندا



المباراة مهمة للفريقين، فكل منهما يبحث عن انتصار يعزز فرصه في اللحاق بركب المنتخبات المتأهلة للمونديال.

مباراة اليونان وإسكتلندا



يدخل المنتخب اليوناني المواجهة بشعار “لا بديل عن الفوز”، إذ يعتمد كثيرًا على هذه الجولة لتحسين وضعه في جدول التصفيات وإحياء آماله في المنافسة.

أما المنتخب الإسكتلندي، فيسعى لتأكيد عروضه القوية خلال التصفيات والاقتراب خطوة إضافية من بطاقة التأهل.

ورغم الفارق البسيط في سجل المواجهات، إلا أن الظروف الحالية تمنح اليونان دافعًا قويًا لتغيير الصورة، خاصة مع الأداء المتوازن الذي يقدمه الفريق مؤخرًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.