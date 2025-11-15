الأحد 16 نوفمبر 2025
تصفيات كأس العالم، اليونان تتقدم على اسكتلندا بهدف في الشوط الاول

منتخب اليونان
منتخب اليونان
تقدم منتخب اليونان علي نظيره منتخب إسكتلندا بهدف دون رد في الشوط الاول علي ملعب جورجيوس كارايسكاكيس ضمن الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

احرز هدف منتخب اليونان انستاسيوس في الدقيقة 7

مباراة اليونان وإسكتلندا


المباراة مهمة للفريقين، فكل منهما يبحث عن انتصار يعزز فرصه في اللحاق بركب المنتخبات المتأهلة للمونديال. 

 

مباراة اليونان وإسكتلندا


يدخل المنتخب اليوناني المواجهة بشعار “لا بديل عن الفوز”، إذ يعتمد كثيرًا على هذه الجولة لتحسين وضعه في جدول التصفيات وإحياء آماله في المنافسة. 

أما المنتخب الإسكتلندي، فيسعى لتأكيد عروضه القوية خلال التصفيات والاقتراب خطوة إضافية من بطاقة التأهل.

ورغم الفارق البسيط في سجل المواجهات، إلا أن الظروف الحالية تمنح اليونان دافعًا قويًا لتغيير الصورة، خاصة مع الأداء المتوازن الذي يقدمه الفريق مؤخرًا.
 

الجريدة الرسمية