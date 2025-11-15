السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأييد حبس سائق التريلا المتسبب في وفاة بنات كفر السنابسة بالمنوفية

وفاة «بنات كفر السنابسة»
وفاة «بنات كفر السنابسة» بالمنوفية
18 حجم الخط

أيدت محكمة مستأنف شبين الكوم، المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، الحكم الصادر ضد سائق التريلا المتسببة في حادث كفر السنابسة بمحافظة المنوفية على الطريق الإقليمي، والذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا بينهم 19 فتاة، وإصابة شخصين آخرين، إضافة إلى سائق الميكروباص الذي كانوا يستقلونه..

قضت المحكمة بتأييد حكم حبس سائق التريلا لمدة 15 عامًا، كما أيدت حبس مالك الشركة المالكة للسيارة لمدة 5 سنوات، وذلك بعد ثبوت مسئوليتهما الكاملة في الحادث المروع الذي هز الرأي العام.

سادت حالة من الارتياح بين أسر الضحايا عقب النطق بالحكم، مؤكدين أنه جاء منصفًا ويمثل خطوة نحو تحقيق العدالة بعد المأساة الإنسانية التي عاشوها منذ وقوع الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كفر السنابسة حادث الطريق الاقليمي المنوفية سائق التريلا ضحايا البنات احكام القضاء محكمة مستأنف شبين الكوم مصرع 20 شخص

مواد متعلقة

ضبط 3 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

ضبط 9 رجال و6 سيدات بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

أمن المنافذ يحرر 70 قضية متنوعة من بينها تزوير المستندات

ضبط 4 ملايين جنيه في قضايا النقد الأجنبي و7 أطنان دقيق خلال 24 ساعة

أزمات في المرحلة الأولى بانتخابات النواب.. مشاجرات بين أنصار مرشحين في قنا والفيوم.. إطلاق نار ابتهاجًا في مطروح والفيوم.. وهذه حقيقة تعطيل حملة دعائية بالشروق

الأمن يكشف تفاصيل اعتداء معلم على طالب داخل مدرسة بدمياط

ضبط 159 ألف مخالفة مرورية و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

إعلان يقود الشرطة لضبط تاجر أسلحة بيضاء في الزقازيق

الأكثر قراءة

موعد مباراة تونس والنمسا في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

موعد مباراة البرازيل والسنغال والقنوات الناقلة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 الأسبوع المقبل

سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المشاط: الصحة ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف ينظر الإسلام لمسألة تناسخ الأرواح؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقته بوظيفة جديدة بعائد مادي كبير

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

المزيد
الجريدة الرسمية