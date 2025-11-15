تأييد حبس سائق التريلا المتسبب في وفاة بنات كفر السنابسة بالمنوفية

18 حجم الخط

أيدت محكمة مستأنف شبين الكوم، المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، الحكم الصادر ضد سائق التريلا المتسببة في حادث كفر السنابسة بمحافظة المنوفية على الطريق الإقليمي، والذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا بينهم 19 فتاة، وإصابة شخصين آخرين، إضافة إلى سائق الميكروباص الذي كانوا يستقلونه..

قضت المحكمة بتأييد حكم حبس سائق التريلا لمدة 15 عامًا، كما أيدت حبس مالك الشركة المالكة للسيارة لمدة 5 سنوات، وذلك بعد ثبوت مسئوليتهما الكاملة في الحادث المروع الذي هز الرأي العام.

سادت حالة من الارتياح بين أسر الضحايا عقب النطق بالحكم، مؤكدين أنه جاء منصفًا ويمثل خطوة نحو تحقيق العدالة بعد المأساة الإنسانية التي عاشوها منذ وقوع الحادث.

