ضبط 159 ألف مخالفة مرورية و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 158953 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1243 سائقًا تبين إيجابية 62 حالة تعاطٍي لمواد مخدرة منهم.

الطريق الدائري الإقليمي

وتواصلت الحملات المرورية والانضباطية على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 661 مخالفة مرورية متنوعة(تحميل ركاب، شروط التراخيص، أمن ومتانة).

وتم فحص 92 سائقًا تبين إيجابية 3 حالات تعاطٍي لمواد مخدرة.

كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

