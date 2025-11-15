السبت 15 نوفمبر 2025
أمن المنافذ يحرر 70 قضية متنوعة من بينها تزوير المستندات

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 70 قضية متنوعة من بينها قضية تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، 2875 مخالفة متنوعة، و66 قضية فى مجال الأمن العام، قضيتين فى مجال تزوير المستندات بالإضافة الى تنفيذ 255 حكم قضائى متنوع.

كما أسفرت الجهود، عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

هام قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية

جدير بالذكر أن قطاع أمن المنافذ يضطلع بتنفيذ العديد من المهام الشرطية وأبرزها: 

1- توسيع مفهوم التخطيط الأمني للمنشآت الواقعة بجانبي القناة بما يجابه أي احتمالات طارئة أو أعمال تخريبية وكفيلًا بتحقيق المواجهة الفعالة والناجزة بوضع تصورات سابقة مدروسة تراعي كل الاحتمالات وسيناريوهات التعامل معها.

2- وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للوزارة فى مجال تأمين المواني المصرية بأنواعها.

3- مراقبة تنفيذ هذه الخطة ومتابعة نتائجها واقتراح ما يتعين له من تعديلات عليها.

4- مراقبة قيام أجهزة القطاع المختلفة بواجبها والتأكد من إشرافها على كافة الأجهزة التابعة.

5- وضع ضوابط أمن النقل بالمواني (الجوية – البرية – البحرية – النهرية) لبعض الاعتبارات الهامة التي يتم تنفيذها فى ضوء صدور المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ودخولها حيز التنفيذ الإجباري بجميع الموانئ واتخاذ بعض الإجراءات التنسيقية مع سلطات النقل البحري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على جميع المنافذ لضمان إحكام السيطرة الأمنية ومنع كافة صور التهريب والمخالفات.

