الأمن يكشف تفاصيل اعتداء معلم على طالب داخل مدرسة بدمياط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من مدرس لقيامه بالتعدى على نجلها بعصا خشبية وإحداث إصابته بإحدى المدارس بدمياط.







وكانت أجهزة الأمن، تتابع منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضررإحدى السيدات من مدرس لقيامه بالتعدى على نجلها بعصا خشبية وإحداث إصابته بإحدى المدارس بدمياط.

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة دمياط بلاغا من ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من مدرس مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط؛ لتعديه بالضرب على نجلها طالب أثناء تواجده بالمدرسة وإحداث إصابته بكدمات وجرح بالوجه.

وبمواجهة المشكو فى حقه أقر بأنه حال استخدامه للعصا الخشبية للشرح وتلويحه بها أصاب نجلها "دون قصد"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

