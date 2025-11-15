أبرزها مقاومة السمنة والاكتئاب، 6 فوائد للنوم المنتظم يوميا

18 حجم الخط

النوم من الأمور الضرورية التي يحتاج إليها الجسم يوميًّا حتى يستطيع الراحة الكافية ليعمل بأعلى كفاءة ما يعزز من الصحة العامة ويحافظ على كفاءة الأجهزة خاصة صحة القلب والمخ.

وينصح الأطباء دائمًا بالنوم المبكر المنتظم يوميًّا وتجنب السهر لأنه يؤثر في الصحة بشكل سلبي كما يؤثر في الحالة النفسية ويسبب زيادة الوزن وصعوبة التخلص من الوزن الزائد.

6 فوائد للنوم المنتظم ليلا

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك 6 فوائد للنوم المنتظم ليلًا يوميًّا، منها:

النوم الجيد يمنع زيادة الوزن

ولو قلت ساعات النوم عن 7 ساعات يوميًّا يحدث اضطراب في الهرمونات التى تتحكم في الجوع والشبع، ما يجعلنا نأكل بشراهة خاصة الدهون والسكريات، كما أن قلة النوم ترفع هرمون التوتر “الكورتيزول”، الذي يجعل الجسم يخزن دهون أكثر. النوم الكافى ينظم الشهية، لأن الجسم يستطيع بعدها التحكم في الجوع بشكل طبيعي، لكن السهر والنوم المتقطع يجعل الجسم بالشعور بالحاجة إلى تناول الطعام طوال الوقت حتى فى حالة عدم الشعور بالجوع، ما يدخل الجسم عدد كبير من السعرات الحرارية. النوم يساعد على اختيار الطعام الصحى، لأنه يستطيع التفكر بهدوء، بينما السعر وقلة النوم يجعل الجسم يميل إلى المقليات والحلوى بدلا من الطعام الصحى. النوم مبكرا يمنع الأكل المتأخر ليلا، والسهر يعني وجود وقت أطول للأكل، حتى لو كانت ومئة العشاء مبكرة فالشعر يجعل الجسم يشعر بالجوع، ويميل للحلوى، كما أن الطعام فى وقت متأخر يزيد الوزن ويقلل الحرق، لذا يجب التوقف عن الطعام قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات، وفى حالة الشعور بالجوع مسموح بكوب زبادى. النوم يقوي حرق الدهون، وقلة النوم تبطيء عملية الحرق، وتجعل الجسم يخزن دهون أكثر، أما لما النوم الجيد يحفز الجسم على حرق الدهون بكفاءة ويستطيع الجسم استغلال الدهون كمصدر للطاقة. النوم يزيد النشاط، فالنوم والنشاط مرتبطين ببعض، إذا كان النوم جيد يستيقظ صاحبه بنشاط ويستطيع ممارسة الرياضة والتحرك طوال اليوم بكل طاقة ونشاط، بينما النوم القليل يسبب التعب والكسل وعدم القدرة على ممارسة الرياضة.

