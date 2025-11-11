نصائح تساعدك على النوم ليلا بهدوء

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
السهر والأرق من المشكلات التى يعانى منها الكثير من الأشخاص لأسباب عديدة ما يؤثر على صحة الجسم والمخ بشكل سلبي.

والسهر والأرق يمكن التغلب عليهما من خلال بعض الخطوات، وذلك لضبط مواعيد النوم ليلا مايعزز صحة الجسم وجهاز المناعة.

نصائح مهمة تساعدك على النوم ليلا بهدوء 

يقول الدكتور عماد سلامة إخصائي التغذية العلاجية: إن هناك بعض النصائح التى تساعد على النوم ليلا بهدوء، منها:

  • النهوض من السرير فورا عقب الاستيقاظ وعدم الجلوس عليه، لأن ذلك يسبب ارتباطا بين السرير والكسل وليس النوم.
نصائح مهمة تساعدك على النوم ليلا بهدوء 
نصائح مهمة تساعدك على النوم ليلا بهدوء، فيتو 
  • يجب تعريض الجسم لشمس مباشرة، وترك العينين ترى ضوء الشمس لأنه يحفز الغدة الصنوبارية لانتاج هرمون الميلاتونين مساء.
  • ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ، وجعلها ثابتة؛ ما يساعد فى ضبط الساعة البيولوجية ويضبط جودة النوم.
  • بدء اليوم بأى نشاط بدني لأن ذلك يحسن الدورة الدموية صباحا ويقلل مستويات الكورتيزول، ماساعد على النوم ليلا جيدا.
  • تناول وجبة إفطار مشبعة فهى اهم وجبة في اليوم لتحديد نشاط الجسم،  ويجب أن تحتوى على بروتين ودهون صحيه وكربوهيدرات معقدة وغنية بالألياف وايضا تحتوى على الحبوب الكاملة والفاكهة للحفاظ على نسبة سكر الدم على مدار اليوم مايساعد على النوم ليلا بدون قلق أو جوع.
9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم

