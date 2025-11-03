يشكو العديد من الرجال والنساء من الشعور بالتعب والخمول عقب الاستيقاظ حتى لو كانت ساعات النوم طويلة وهادئة.

والشعور بالتعب والخمول يؤثر على أداء الجسم ونشاطه طوال اليوم خاصة فى العمل، ومع الوقت تتأثر الصحة بشكل سلبي.

أسباب الشعور بالتعب عقب الاستيقاظ

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن من أسباب الشعور بالتعب والخمول عقب الاستيقاظ من النوم:

نقص بعض العناصر الغذائية، مثل فيتامين ب وفيتامين د وفيتامين سي والمغنيسيوم، وهذه الفيتامينات لها علاقة مباشرة بالطاقة، وانخفاضها يجعل طاقة الجسم ضعيفة على مدار اليوم.

التوتر المستمر، وللأسف معظم الأشخاص يتعرضوا إلى التوتر المزمن مايجعل الجسم فى هالة طوارئ وللاسف هذه يستهلك طاقة من الجسم أكبر مايسبب حدوث التهابات بالجسم، ويؤثر على الدمغ مايسبب الشعور بالارهاق طوال الوقت، والتخلص من التوتر يجب ممارسة الرياضة والابتعاد عن الأشخاص السلبية والتحدث طوال الوقت من أشخاص ايجابيين.

سوء التغذية والطعام الخاطيء مثل

السكريات والحلويات والدقيق والاكلات المصنعة والزيوت النباتية، وهذه الأكلات تمنع امتصاص الفيتامينات والمعادن وتستهلك الطاقة الموجودة فى الجسم سريعا مايسبب الشعر بالتعب، لذا يجب الأعلى عن هذه الاطعمة، وتناول طعام صحى قائم على الخضروات والفاكهة والبروتينات للحفاظ على صحة وطاقة الجسم.

كثرة الكافيين، حيث أن شرب القهوة أكثر من اللازم ما يجعل طاقة الجسم تعتمد على القهوة ولا تخرج إلا بعد شرب القهوة وبدونها يعذر الجسم بالتعب والخمول خاصة عقب الاستيقاظ من النوم د، لذا يجب الإقلال من القهوة فيكفى فنجان فى الصبح عقب الأفكار مع الابتعد عنها من بع المغرب.

زيادة الوزن، تجعل الجسم أثناء النوم لا يدخل فى النوم العميق، وتجعل الأكسجين قليل فى الجسم مايسبب الشعور بالتعب عقب الاستيقاظ.

التلقيط، اى تناول سناكس طوال اليوم ما يرفع الأنسولين كثيرا على مدار اليوم، وهذا يسبب إرهاق شديد سواء للجهاز الهضمي أو الدورة الدموية نفسها، لذا يجب الإمتناع عن هذه العادة والاكتفاء بالطعام الصحى داخل الوجبات الرئيسية.

