احذرى، النوم بعد 1 منتصف الليل هو القاتل الصامت

السهر وقلة النوم من المشكلات التى تواجه العديد من الرجال والنساء لأسباب عديدة منها كثرة الضغوط والتفكير والمسؤوليات التى لا تنتهى.

والسهر وقلة النوم للاسف عادة يسلكها الكثير من الأشخاص دون الوعى بمدى مخاطرها على الصحة بشكل عام لذا يجب التخلى عنها.

مخاطر النوم بعد الواحدة صباحا

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن النوم الساعة 1 بعد منتصف الليل يقتل ببطء، فهو القاتل الصامت، وذلك لأسباب عديدة، منها:

أن المخ لا يستعيد نشاطه بالكام، فالنوم بعد منتصف الليل يقلل من دورات النوم العميق، وبالتالى يكون النوم سطحى وهي الفترة التي يزيل فيها المخ السموم ويشفى ويعالج المشاعر، وبالتالى النوم فى الساعة 1:00 صباحا، يجعل المخ يخسر تركيز اليوم الجديد قبل بدايته. اضطراب الهرمونات، حيث يتراجع هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم

وترتفع مستويات الكورتيزول، لذا تشعر فى الليل بالاجهاد والتوتر، والتعب في الصباح. يخزن الجسم المزيد من الدهون، ونقص النوم الجيد يبطئ عملية التمثيل الغذائى وحرق الدهون، ويزيد الرغبة في تناول السكر والأطعمة الضارة، حيث يحتفظ الجسم بالدهون ليس بسبب الطعام فقط بل بسبب التأخير

فى ميعاد النوم وقلة النوم. ضعف القلب وجهاز المناعة، والذهاب للنوم عند 1 صباحا يؤدي إلى رفع الضغط ويضعف المناعة، ويجهد القلب بصمت، والأضرار تكون غير واضحة فى البداية ولكنها تتراكم وتظهر بعد ذلك. الشيخوخة المبكرة، وقلة النوم تسرع فى هدم الخلايا، وتسبب بشرة باهتة وتجاعيد مبكرة.

واضاف مسعد، أن كل دقيقة إضافية تتصفح فيها على الموبايل بعد الساعة 12:00 صباحا

تسرق أيام من المستقبل، فلو كان الشخص ملتزم بالدايت والرياضة ولا يدخن ولا يشرب شاى أو قهوة ولكنه يسهر فكل مجهوده يذهب هباء لأن السهر يقتل كل شيء ولا ينقص الوزن، وذلك لأن السهر عكس الساعة البيولوجية.

