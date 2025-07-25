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صحة ومرأة

جمال شعبان يحذر: سهر الشباب مدمر للقلب.. والنوم العميق يحمي من الجلطات

سهر الشباب مدمر للقلب
سهر الشباب مدمر للقلب

 حذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ كهرباء القلب والعميد السابق لمعهد القلب، من مخاطر السهر على صحة القلب، مؤكدا أن قلة النوم تمثل عاملا خطيرا للإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، خاصة بين الشباب.

 

خطورة النوم لأقل من 5 ساعات 

 وأشار إلى أن دراسة أمريكية حديثة أثبتت أن نوم الشباب لمدة أقل من خمس ساعات فقط يوميا يزيد بشكل ملحوظ من فرص تعرضهم لأزمات قلبية مفاجئة.

وأوضح د. شعبان أن النوم الصحي ليلا يجب أن يكون نوما عميقا، غير متقطع، دون تقلبات كثيرة أو أعراض مثل "تململ الساقين" أو الشخير المصحوب بانقطاع التنفس، لافتا إلى أن هذه الاضطرابات تؤثر سلبا على صحة القلب.

 

أفضل عدد ساعات النوم 

 ونوه إلى أن أفضل عدد ساعات النوم يتراوح بين 6 إلى 8 ساعات ليلا، محذرا من النوم لأقل من 5 ساعات أو أكثر من 8 ساعات، لما لذلك من تأثيرات ضارة على القلب والأوعية الدموية.

أضرار النوم الكثير، أمراض القلب والاكتئاب وضعف المناعة

جمال شعبان يحذر الشباب: السهر والتأخر في الزواج يهددان القلب (فيديو)

كما أشار إلى أن القيلولة القصيرة خلال اليوم قد يكون لها أثر إيجابي على صحة القلب، واستند في حديثه إلى دراسة أوروبية تابعت أكثر من 340 ألف شخص، ووجدت ارتباطا بين القيلولة المنتظمة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

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