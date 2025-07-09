أضرار السهر على الأطفال.. ضعف التركيز والنمو والإصابة بالسمنة

أضرار السهر على الأطفال، السهر من العادات السلبية التي تنتشر في وقتنا الحالى خاصة فى فصل الصيف حيث الإجازة الصيفية وللأسف العديد من الأمهات تسمح للصغار بالسهر دون الوعى بمدى مخاطر ذلك.

وأضرار السهر على الأطفال، عديدة أبرزها عدم التركيز والتأخر الدراسى وتأخر نمو الجسم عند الأطفال، لذا تهتم بعض الأمهات بتنظيم مواعيد النوم عند الأطفال.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن النوم المنتظم والمبكر من أهم العوامل لنمو الطفل الجسدي والعقلي، بينما يعد السهر أحد العادات السيئة التي تؤثر سلبا على صحة الطفل.

أضرار السهر على الأطفال

وأضافت منى، أن من أضرار السهر على الأطفال:-

السهر يؤدي إلى نقص ساعات النوم، مما ينعكس مباشرة على قدرة الطفل على التركيز والتفاعل داخل الصف الدراسي، والأطفال الذين يسهرون كثيرا يعانون غالبا من التشتت الذهني وضعف التحصيل الدراسي.

قلة النوم تضعف الجهاز المناعي، مما يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي.

خلال النوم العميق يفرز الجسم هرمون النمو، وهو أساسي لبناء العضلات والعظام، والسهر المتكرر يعيق هذه العملية الطبيعية ويؤثر سلبا على النمو الجسدي السليم للطفل.

الأطفال الذين لا ينامون جيدا يعانون من القلق والعصبية، وقد يظهر عليهم الغضب السريع والحزن غير المبرر، مما يؤثر على علاقاتهم بأقرانهم وأفراد أسرهم.

قلة النوم تؤدي إلى خلل في هرمونات الشهية، مما يزيد من رغبة الطفل في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، وقد يؤدي ذلك إلى السمنة واضطرابات الأكل.

النوم غير الكافي يؤثر على التناسق الحركي للطفل، مما قد يزيد من خطر التعرض للحوادث أثناء اللعب أو ممارسة الأنشطة الرياضية.

أضرار السهر على الأطفال

كيفية تنظيم مواعيد النوم عند الأطفال

وتابعت، أن تنظيم نوم الطفل يحتاج إلى خطوات تدريجية وثابتة تخلق له روتين مريح ومستقر، مثل:-

الحرص على أن يذهب الطفل إلى النوم في نفس الوقت يوميا، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، وهذا يساعد الساعة البيولوجية على الاستقرار.

وضع روتين مهدئ قبل النوم مثل الاستحمام بالماء الدافئ، قراءة قصة هادئة، إطفاء الأنوار، والامتناع عن مشاهدة الشاشات (التلفاز أو الهاتف) قبل النوم بساعة على الأقل.

الإضاءة الساطعة تعرقل إفراز هرمون الميلاتونين، المسؤول عن الشعور بالنعاس، لذلك يفضل تخفيض الإضاءة قبل موعد النوم.

يجب أن تكون غرفة النوم هادئة، جيدة التهوية، ومجهزة بسرير مريح ومفروشات نظيفة.

منع الطفل من تناول مشروبات تحتوي على الكافيين مثل الشاي والمشروبات الغازية، خاصة في المساء.

ممارسة الطفل للأنشطة الجسدية نهارا تساعده على النوم العميق ليلا، مع مراعاة عدم ممارسة التمارين قبل النوم مباشرة.

فوائد النوم المبكر للأطفال

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أن النوم المبكر يعود على الطفل بفوائد كبيرة، منها:-

النوم المبكر يساعد في تحسين طول الطفل ونمو عضلاته.

النوم الجيد يحسن المزاج، ويقلل من التوتر والانفعالات الحادة، ويجعل الطفل أكثر إيجابية وسعادة.

خلال النوم يعزز الدماغ عملية تثبيت المعلومات التي تعلمها الطفل أثناء النهار، مما يساعده على التعلم بشكل أفضل.

النوم المنتظم والمبكر يساعد الجهاز المناعي في أداء وظائفه بكفاءة، ما يقلل من معدلات المرض.

النوم الجيد يعيد التوازن للهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع، ما يساعد الطفل على تناول الطعام الصحي في أوقات منتظمة.

الأطفال الذين ينامون مبكرا يكونون أكثر نشاطا واندماج في الأنشطة الصباحية مثل المدرسة أو الرياضة أو اللعب.

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