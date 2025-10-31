الجمعة 31 أكتوبر 2025
أسباب قلة وصعوبة النوم ليلا وطرق التغلب على ذلك

اضطراب النوم
الأرق وقلة النوم من المشكلات التى يعانى منها العديد من الرجال والنساء لأسباب عديدة أبرزها الإكثار من تناول المنبهات والتفكير.

والأرق وقلة النوم للأسف مشكلة تؤثر على جودة الحياة وعلى الصحة العامة وتسبب مخاطر عديدة تهدد الصحة.

قلة النوم 
أسباب قلة النوم 

 يقول الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، إن الأرق وصعوبة النوم من المشكلة التي تؤرق الكثير من الأشخاص، وللأسف تؤثر على الصحة بشكل سلبي.

وأوضح بأن هناك أسباب عديدة للأرق وصعوبة النوم، منها:-

  • القيلولة، حيث أن النوم وسط اليوم يؤثر على عملية النوم ليلا، لان الموز فى وسط النهار يقلل كمية الميلاتونين ( هرمون النوم) فبالتالي نجد صعوبة فى النوم، لذا يجب ألا تزيد القيلولة عن 20 إلى 30 دقيقة.
  • القلق والتفكير الزائد، وللتغلب عليه يجب تناول مشروبات دافئة ومهدئة مثل الميليسيا أو الميرمية، مع الابتعاد عن الهاتف قبل النوم وسماع القران.
  • الاكتئاب وللتغلب عليه يمكن تناول عشبة الاشوجندا.
  • تناول الكافيين ليلا مثل القهوة باللبن والشاى والشاى الأخضر وللاسف نفع لهم بالجسم يمكث لمدة 5 ساعات، لذا يجب أن يكون اخر معاد لتناول الكافيين قبل المغرب.
  • المكوث أمام الشاشات لساعات طويلة لذا يحب الامتناع عن ذلك وتقليل الاستخدام وتخفيض إضاءة الهاتف.
  • الإصابة بكوفيد 19 وللأسف معظم الذين تمت إصابتهم يجدون صعوبة فى النوم فى وقتنا الحالى مع التوتر والتعب المستمر.
  • اضطراب الساعة البيولوجية بسبب اضطراب مواعيد النوم مايدمر هرمون النوم بالجسم.

طرق التغلب على قلة النوم 

وأضاف سلامة، أنه للتغلب على مشكلة قلة النوم يحب النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، تناول مكملات المغنيسيوم، وممارسة الرياضة يوميا، والسير مبكرا فى الشمس مايحفز هرمون النوم بالجسم وبالتالى يساعد على النوم الجيد ليلا.

10 مشروبات طبيعية لعلاج الأرق وصعوبة النوم

مشروب طبيعي قبل النوم، يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج

