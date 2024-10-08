الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

جمال شعبان يحذر الشباب: السهر والتأخر في الزواج يهددان القلب (فيديو)

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، فيتو

وجه الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، تحذيرا للشباب من السهر والتأخر في الزواج لتأثيرهما السلبي والخطير على القلب.
 

أسباب الأزمات القلبية بين الشباب 

وقال جمال شعبان خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": تحت سن الـ35 هناك شباب تحدث لهم أزمات قلبية نتيجة جلطة الشرايين وتصلب الشرايين وذلك ينجم عن تناول المكملات الهرمونات والمخدرات والتدخين والشيشة والسجائر الإلكترونية.

 

احذر.. العزوبية تهدد حياتك

وأكد جمال شعبان: الضغوط النفسية وتوترات الحياة والسهر والأرق والعزوبية الطويلة للشباب الذي يتأخر في الزواج من ضمن أسباب زيادة أمراض القلب الفترة الأخيرة.

 

 

هل الزواج نعمة أم نقمة؟

وتابع: "الشباب اللي بيتأخر في الزواج عرضة لأمراض القلب، لذلك تنصح الدراسات الشباب بأن تزوجوا تصحوا فالزواج نعمة وليس نقمة، ولكن أن يكون الزواج سعيد".

 

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متلازمة القلب المنكسر 

وأكمل: "المشكلة في الحزن والزعل المكتوم من أخطر ما يمكن وقد يؤدي إلى زيادة أمراض القلب، ومتلازمة القلب المنكسر تزيد لدى النساء ".  


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