مرشحة القائمة الوطنية تشارك في المؤتمر الختامي لمرشحي حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية (صور )

شهدت مدينة الإسماعيلية، مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا نظمته أمانة حزب مستقبل وطن، وذلك لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب.

أبرز الحضور خلال الجولة

وحضر المؤتمر النائب حماد موسي حماد أمين حزب مستقبل وطن الإسماعيلية، وعضو مجلس الشيوخ، وائل عبدالعزيز، أمين التنظيم، موسي خالد، مرشح الحزب عن المقعد الفردي بالدائرة الأولى، النائب سامي سليم،مرشح الحزب عن المقعد الفردي بالدائرة الثالثة، سيد عبد الجليل، مرشح الحزب عن المقعد الفردي بالدائرة الثالثة، وماري جمال، مرشحة حزب مستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر".



وقد جاء هذا المؤتمر وسط توافد جماهيري غفير من أهالي الإسماعيلية من جميع أنحاء المدينة لحضور المؤتمر، معربين عن تأييدهم الكامل لمرشحي حزب مستقبل وطن، ومرشحي القائمة الوطنية وقد حضر المؤتمر لفيف من قيادات الحزب بالمحافظة والأمانات النوعية.

كما شارك في الحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب المحافظة، وأمناء الأمانات النوعية، والأمناء المساعدين، وأمناء المراكز والأقسام وهيئات مكاتب المراكز والأقسام، بالإضافة إلى جمع غفير من كبار العائلات والأزهر والكنيسة.



جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو

بدء فاعليات المؤتمر

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للنائب حماد موسى الذي رحب بالجميع وشكر أهل الإسماعيلية على حسن استقبالهم وأكد دعم الجميع لمرشحي الحزب وللقائمة الوطنية.

كما أكد تكاتف الجميع من النواب من أجل مصلحة المواطن، وأن حزب مستقبل وطن على مسافة واحدة من جميع المرشحين الآخرين.

وطالب المواطن الإسمعلاوي باختيار المرشح ذو السمعة الطيبة، مشيدًا بمرشحي الحزب.

وتحدث وائل عبد العزيز، أمين التنظيم موجهًا الشكر لجميع الحضور وكبار العائلات على تلبية الدعوة والمشاركة الفعالة مؤكدًا أن أهمية مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات القادمة وأن مستقبل وطن ومرشحية عائلة واحدة.

وعبر موسى خالد في كلمته بشكره لجميع الحضور وتقديره وامتنانه لحضورهم داعيًا الجميع للخروج يومي ٢٤ و٢٥ من هذا الشهر لصناديق الانتخابات لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، وعبر عن ثقته بأهل الإسماعيلية وفي اختياراتهم،وأن الترشيح تكليف يحمل أمانته متمنيًا أن يكون على قدر ثقة الحزب ومحبة المواطنين.

وأعرب النائب سامي سليم عن شكره وامتنانه لحزب مستقبل وطن على عقده هذا المؤتمر الرائع ووعد بتكاتف الجميع من أجل مصلحة المواطن واستكمال ما بدأه في الدورة السابقة.

وفي كلمته شكر سيد عبد الجليل أهل الدائرة الثالثة على حضورهم الي الإسماعيلية وتأييد جميع مرشحي مستقبل وطن وعدهم بأن يكون جميع المرشحين يدا واحدة لخدمة اهل الاسماعيلية.

وقدمت ماري جمال الشكر في مستهل كلمتها للنائب حماد موسي أمين الحزب على ما يقدمه من جهد بناء لصالح الحزب والمجتمع.، موجهة التحية إلي أمين تنظيم المحافظة على تطبيقه مبدأ العائلة بين أعضاء الحزب وهو ما نراه علي أرض الواقع الان ودعت جميع الحاضرين للنزول للانتخابات يوم 24/25 القادم للإدلاء بأصواتهم.

رحلات عمرة مجانية

وفي ختام المؤتمر أعلن وائل عبد العزيز أمين التنظيم عن موعد أداء الفائزين بالعمرة يوم 30/11/2025 القادم مطالبًا إياهم بالتوجه إلي المولى عز وجل بالدعاء بأن يحفظ مصرنا الغالية وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

