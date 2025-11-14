أمطار رعدية تضرب محافظة الإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، موجة حادة من الطقس السيئ التي كانت قد حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية مسبقًا، حيث صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر كبير للسحب الرعدية.

وتعرضت عدة مناطق داخل المحافظة لأمطار غزيرة وصلت في بعض الأحيان إلى حد السيول، وسط حالة من عدم الاستقرار الجوي التي تسببت في تراكم السحب الرعدية على نطاق واسع.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا أوضحت فيه آخر مستجدات الحالة الجوية، مؤكدة أن صور الأقمار الصناعية رصدت استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة فوق ست محافظات هي: دمياط، شمال الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، ومطروح، مشيرة إلى أن الأمطار بتلك المناطق متوسطة الشدة وقد تتحول إلى غزيرة ومصحوبة بحبات البرد.

أمطار شديدة بالإسماعيلية، فيتو

كما كشفت الهيئة عن بداية تحرك تلك السحب نحو مناطق وسط وجنوب الوجه البحري ولكن بشدة أقل نسبيًا.

وأوضحت الأرصاد أن محافظة بورسعيد ستكون على موعد مع أمطار رعدية خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض مناطق القاهرة الكبرى مع تقدم ساعات اليوم.

