الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمطار رعدية تضرب محافظة الإسماعيلية (صور)

سماء الإسماعيلية،
سماء الإسماعيلية، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، موجة حادة من الطقس السيئ التي كانت قد حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية مسبقًا، حيث صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر كبير للسحب الرعدية.

ثقافة الإسماعيلية تنهي استعداداتها لحفل ختام أسبوع أطفال المحافظات الحدودية

غدًا ختام فعاليات ملتقى أطفال أهل مصر بالإسماعيلية

وتعرضت عدة مناطق داخل المحافظة لأمطار غزيرة وصلت في بعض الأحيان إلى حد السيول، وسط حالة من عدم الاستقرار الجوي التي تسببت في تراكم السحب الرعدية على نطاق واسع.

وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا أوضحت فيه آخر مستجدات الحالة الجوية، مؤكدة أن صور الأقمار الصناعية رصدت استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة فوق ست محافظات هي: دمياط، شمال الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، ومطروح، مشيرة إلى أن الأمطار بتلك المناطق متوسطة الشدة وقد تتحول إلى غزيرة ومصحوبة بحبات البرد.

 

أمطار شديدة بالإسماعيلية، فيتو
أمطار شديدة بالإسماعيلية، فيتو
أمطار شديدة بالإسماعيلية، فيتو
أمطار شديدة بالإسماعيلية، فيتو

كما كشفت الهيئة عن بداية تحرك تلك السحب نحو مناطق وسط وجنوب الوجه البحري ولكن بشدة أقل نسبيًا.

وأوضحت الأرصاد أن محافظة بورسعيد ستكون على موعد مع أمطار رعدية خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض مناطق القاهرة الكبرى مع تقدم ساعات اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية السحب الأمطار أمطار شديدة بالإسماعيلية أمطار رعدية بالإسماعيلية

مواد متعلقة

ثقافة الإسماعيلية تنهي استعداداتها لحفل ختام أسبوع أطفال المحافظات الحدودية

جهود مكثفة من واعظات الإسماعيلية لدعم السيدات في فن إدارة الأسرة

مصرع فتاة صدمها القطار بأبوصوير بالإسماعيلية

وفد من جامعة بكين يشارك في الاجتماع السنوي لمعهد كونفوشيوس بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

وصول بعثة منتخب الناشئين لملعب مواجهة سويسرا بكأس العالم تحت 17 عاما (صور)

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

أبو تريكة ينعي محمد صبري بهذه الطريقة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

الشيخ الشعراوي يجيب عن السؤال الشائع: هل اليوم في ميزان الله كاليوم عند الإنسان؟

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

المزيد
الجريدة الرسمية