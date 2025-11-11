الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع فتاة صدمها القطار بأبوصوير بالإسماعيلية

مصرع فتاة صدمها القطار،
مصرع فتاة صدمها القطار، فيتو
18 حجم الخط

 لقيت فتاة في المرحلة الثانوية، مساء اليوم الثلاثاء، مصرعها عقب تعرضها لحادث اصطدام من إحدى القطارات بمحطة أبوصوير بالإسماعيلية وخلال عبورها شريط السكة الحديد.  
 

محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف أعمال لجان التصالح

انتشال جثمان شاب من ترعة الإسماعيلية بعد بحث لمدة 3 أيام (صور)

 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية، في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بإصابة فتاة جراء قيام القطار بصدمها خلال عبورها شريط السكة الحديد لمحطة قطارات أبوصوير، وفور حضور الإسعاف كانت قد فارقت الحياة.  

 

انتقال الأجهزة المعنية فمكان الحادث  

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

 

الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى  

 ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الفتاة التي لفظت اخر أنفاسها داخل السيارة إلى مشرحة المستشفى لتكون تحت تصرف جهات التحقيق.  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية مصرع فتاة صدمها القطار بالإسماعيلية السكة الحديد محطة ابوصوير الإسعاف المستشفي

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف أعمال لجان التصالح

انتشال جثمان شاب من ترعة الإسماعيلية بعد بحث لمدة 3 أيام (صور)

النيابة تحيل 13 متهمًا للمحاكمة بتهمة البلطجة في الإسماعيلية

وفد من جامعة بكين يشارك في الاجتماع السنوي لمعهد كونفوشيوس بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

برق ورعد، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة (فيديو)

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

منافس مصر، تفاصيل مشوار سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم للناشئين

"الوطنية للانتخابات": إعلان الحصر العددي للأصوات دون إصدار نتائج رسمية داخل اللجان

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية