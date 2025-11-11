مصرع فتاة صدمها القطار بأبوصوير بالإسماعيلية

18 حجم الخط

لقيت فتاة في المرحلة الثانوية، مساء اليوم الثلاثاء، مصرعها عقب تعرضها لحادث اصطدام من إحدى القطارات بمحطة أبوصوير بالإسماعيلية وخلال عبورها شريط السكة الحديد.



وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية، في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بإصابة فتاة جراء قيام القطار بصدمها خلال عبورها شريط السكة الحديد لمحطة قطارات أبوصوير، وفور حضور الإسعاف كانت قد فارقت الحياة.

انتقال الأجهزة المعنية فمكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل الفتاة التي لفظت اخر أنفاسها داخل السيارة إلى مشرحة المستشفى لتكون تحت تصرف جهات التحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.