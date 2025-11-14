الجمعة 14 نوفمبر 2025
محافظات

ختام الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية بالإسماعيلية بندوة عن مخاطر المخدرات (فيديو وصور)

 أجرت “فيتو” بثا مباشرًا من قصر ثقافة الإسماعيلية، لتغطية ختام فعاليات الأسبوع الثقافي الـ 39 لأطفال المحافظات الحدودية، والذى استمر على مدار أسبوع بمشاركة 160 طفلا من أنحاء المحافظات الحدودية. 

ضبط عاطل حول منزله لمصنع حشيش في الإسماعيلية

أمطار رعدية تضرب محافظة الإسماعيلية (صور)

وشهدت فعاليات ختام الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، والذى عقد بقصر ثقافة الإسماعيلية، فعاليات ندوة حول “مخاطر المخدرات والتدخين” وبخاصة المخدرات المستحدثة، وكذا استخدام السجائر الإلكترونية والتي تتسبب بأمور كارثية للشباب والأطفال.  

ختام فعاليات الورش والتدريبات 

وكان قد شهد أمس ختام تدريبات الورش الفنية والأدبية ضمن الأسبوع الـ 39 لأطفال المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان". 

أبرز الحضور خلال الفعاليات 

حضر الفعاليات الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، د. بدوي مبروك مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.

لقاء توعوي بعنوان "جودة حياة"

وتحدثت الدكتورة حنان موسى مع الأطفال عن أهمية اكتشاف المواهب وتنميتها من خلال الورش الفنية والأنشطة الإبداعية التي يتضمنها الأسبوع الثقافي، موضحةً أن جودة الحياة تبدأ من معرفة الذات وتحديد الأهداف والسعي نحو تحقيقها بالتخطيط والعمل الجاد.   

وفي ختام اللقاء، وجهت موسى الشكر لجميع المشاركين والمنظمين على جهودهم المخلصة، مؤكدة أهمية الاستمرار في دعم وتنمية مهارات الأطفال الإبداعية وتعزيز روح الابتكار لديهم، بما يسهم في بناء أجيال واعية قادرة على المساهمة الفاعلة في تنمية الوطن وصون هويته الثقافية.

