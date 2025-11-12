نائب محافظ الإسماعيلية يوجه برفع جميع الإشغالات والتعديات بشارعي مصر وسعد زغلول (صور)

18 حجم الخط

وجه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، بمنطقة شارعي مصر وسعد زغلول، وتطبيق غرامات على المخالفين، مع تأكيد حق المواطنين في رصيف آمن.



استخدام الحزم مع معوقي مرور السيارات

كما شدد بالحزم مع معوقي السيولة المرورية بكافة الشوارع سواء باستخدام حواجز صناعية أمام محالهم أو باستغلال الرصيف في عرض بضائعهم وكذلك مرتادي المنطقة الذين يقومون بالركن المخالف.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد أبرز الشوارع بالمحطة الجديدة

وتفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، شارعي مصر وسعد زغلول، وعدد من شوارع منطقة المحطة الجديدة بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية.

وخلال جولته، تابع نائب محافظ الإسماعيلية مستوى النظافة العامة، التعامل مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة، وكذلك مستوى الإنارة العامة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

رافق نائب محافظ الإسماعيلية خلال جولته، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، رئيس شرطة المرافق، ورئيس حي أول مدينة الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.