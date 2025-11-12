الأربعاء 12 نوفمبر 2025
نائب محافظ الإسماعيلية يوجه برفع جميع الإشغالات والتعديات بشارعي مصر وسعد زغلول (صور)

وجه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، بمنطقة شارعي مصر وسعد زغلول، وتطبيق غرامات على المخالفين، مع تأكيد حق المواطنين في رصيف آمن. 
 

زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها لضبط منظومة صرف الأسمدة

محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف أعمال لجان التصالح

استخدام الحزم مع معوقي مرور السيارات

كما شدد بالحزم مع معوقي السيولة المرورية بكافة الشوارع سواء باستخدام حواجز صناعية أمام محالهم أو باستغلال الرصيف في عرض بضائعهم وكذلك مرتادي المنطقة الذين يقومون بالركن المخالف. 

تفقد أبرز الشوارع بالمحطة الجديدة

وتفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، شارعي مصر وسعد زغلول، وعدد من شوارع منطقة المحطة الجديدة بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية. 

 

وخلال جولته، تابع نائب محافظ الإسماعيلية مستوى النظافة العامة، التعامل مع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والأرصفة، وكذلك مستوى الإنارة العامة. 

رافق نائب محافظ الإسماعيلية خلال جولته، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، رئيس شرطة المرافق، ورئيس حي أول مدينة الإسماعيلية.

الجريدة الرسمية