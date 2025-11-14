مكتبة مصر العامة المتنقلة تواصل نشر ثقافة القراءة بأنحاء الإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

تواصل مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، برنامجها التوعوي والتثقيفي من خلال سلسلة من الزيارات والأنشطة التي تستهدف غرس حب القراءة وترسيخ السلوك المعرفي لدى الطلاب، وذلك في إطار التعاون الفعال بين المكتبة ومديرية التربية والتعليم.

استهداف المدارس بالزيارة

وشملت هذه الزيارات مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية، حيث تعرف الطلاب على أنشطة المكتبة المختلفة، وشاركوا في مسابقات معلومات عامة، وألعاب تعليمية، وأنشطة توعية بالسلامة والبيئة، إضافة إلى الاطلاع الحر في قاعات المكتبة وورش تنمية المهارات اللغوية.

جانب من فاعليات المكتبة المتنقلة، فيتو

تنظيم فاعليات ترفيهية للأطفال

كما استقبلت المكتبة طلاب مدرسة أبوجمعان الابتدائية في الإسماعيلية زيارة تعليمية وترفيهية، تضمنت قراءة القصص، ألعاب تعليمية، مسابقات ثقافية وندوة صحية لتوعية الأطفال بأهمية الصحة العامة والعادات السليمة.

جانب من فاعليات المكتبة المتنقلة، فيتو

برنامج المكتبة المتنقلة

واصلت المكتبة زياراتها الميدانية إلى مدرستي خالد بن الوليد وعبد الله الشناوي بفايد، حيث تفاعل الطلاب مع أنشطة تثقيفية وترفيهية متنوعة، وتعرفوا على خدمات المكتبة المتنقلة ودورها في توصيل المعرفة إلى مختلف المناطق التعليمية.

وأكدت الدكتورة أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة في الإسماعيلية، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة مستمرة للوصول إلى مختلف المدارس والمناطق التعليمية، دعمًا لرسالة المكتبة في نشر الثقافة والمعرفة، وتحفيز الأطفال على القراءة والتعلم المستمر.

