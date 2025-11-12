الأربعاء 12 نوفمبر 2025
إزالة 26 حالة تعد بالقنطرة غرب في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٢٩ أكتوبر حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

أوقاف الإسماعيلية تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي بالقصاصين

قصور الثقافة تنظم يومًا ترفيهيًا لأطفال المحافظات الحدودية بالإسماعيلية (صور)

نتائج الحملة بالقنطرة غرب 

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة لـ ٢٦ حالة تعدٍّ على مساحة ١٨ فدان و٧ قراريط و١٠ أسهم بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك ضمن أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧، والتي نُفذت بنطاق المركز والمدينة، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ونائب رئيس المركز والمدينة، وقوات إنفاذ القانون. 

 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

المساحات التي تم استردادها  

وشملت الحملة استرداد ١٩ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة ١٨ فدان وقيراط واحد و١٧ سهم.

كما تم تنفيذ إزالة لـ ٧ حالات تعدٍّ بالبناء المخالف على أراضي زراعية أملاك خاصة للمواطنين على مساحة ٥ قراريط و١٧ سهم.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جدير بالذكر أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، ويجرى تنفيذ أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة في الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

