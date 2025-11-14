ضمن حملة النهوض بمحصول القمح، زراعة الإسماعيلية توزع تقاوي مجانية على الحقول الإرشادية

18 حجم الخط

وزعت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، التقاوي المجانية لمحصول القمح المخصصة للحقول الإرشادية بالمحافظة، ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

المشرفون على الفاعليات

وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع المهندسين والخبراء؛ بهدف دعم المزارعين وتشجيع تطبيق التوصيات البحثية على أرض الواقع لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

المستهدف من الحملة

تستهدف الحملة في الإسماعيلية، تقديم نماذج إرشادية لأفضل أصناف القمح الملائمة لطبيعة التربة والظروف المناخية بالمحافظة، ونشر الممارسات الزراعية السليمة بين المزارعين. ويبلغ إجمالي المساحة المستفيدة من المدارس الحقلية ١٧٣٤ فدانًا ضمن مبادرة "ازرع"، حيث يقوم الخبراء والمهندسون بتنفيذ محاضرات عملية وإرشادية داخل الحقول لتعريف المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة ونقل أحدث التوصيات العلمية الصادرة عن مركز البحوث الزراعية وتحقيق أعلى إنتاجية للمحصول.

وأكد الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة في الإسماعيلية، أن الحقول الإرشادية تمثل نموذجًا عمليًا لتطبيق الأساليب الحديثة في زراعة القمح، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وأكد على أهمية الندوات الإرشادية وأيام الحقل، وتقديم الدعم الفني المستمر للمزارعين، ودورها في زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من كل فدان.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود دعم المزارعين وتشجيع زراعة القمح لتحقيق الأمن الغذائي وضمان الاستفادة القصوى من الحقول الإرشادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.